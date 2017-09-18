Когда применять йод, а когда зеленку

18.09.2017 09:47

Которое десятилетие подряд во дворах больших и малых городов можно встретить маленьких сорванцов, чьи колени замазаны йодом или зеленкой. Самый минимальный набор советской, а теперь русской или украинской, аптечки включал в себя перекись водорода, спиртовой раствор зеленки и спиртовой раствор йода.

Однако с развитием медицины и фармакологии современный потребитель сталкивается с двояким чувством — с одной стороны, традиционное представление о целесообразности применения йода или зеленки в том или ином случае, а с другой стороны, масса современных, более удобных и, наверняка, не менее действенных средств.

Эти два лекарственных раствора критикуют в основном по двум причинам:

во-первых, они содержат спиртовую основу, а взаимодействие спирта с открытой раной или просто чувствительной кожей не всегда благоприятно;

во-вторых, они являются неким пережитком прошлого, негоже как-то в ХХI веке украшать себя зелеными или рыжими метками, и если йод быстро впитывается и относительно легко отстирывается, то зеленка на одежде означает в большинстве случаев конец ее носки.

На первый, обывательский взгляд может показаться, что йод и зеленка очень схожи по своему действию, однако это заблуждение. У каждого из них есть свое предназначение, но оба они антисептики и предотвращают инфицирование поврежденной поверхности.

Йод или зеленка

Йод сушит кожу, а в излишнем количестве легко может ее сжечь. Главное, правило, которое нужно соблюдать при использовании йода, это не наносить йод на открытую рану. Только вокруг повреждения, для того чтобы преградить путь микробам, или на неповрежденную кожу. Тоже прижигающее, подсушивающее свойство йода уместно при обработке прыщей и высыпаний, а способность йода стимулировать приток крови к мягким тканям объясняет его использование для обработки ушибов, вывихов, различных припухлостей и отечностей (рисуется «йодная сетка»). В экстремальных условиях, когда имеет место быть значительное повреждение кожи, а под рукой только йод, его использование на открытую рану уместно (лучше развести спиртовой раствор чистой водой), это предотвратит заражение, но обеспечит ожог — нужно оценивать ситуацию и делать выбор.

Зеленка или раствор бриллиантового зеленого — это более щадящий антисептик. Он стимулирует заживление, но не сушит кожу. Именно потому уместно нанесение зеленки на открытую рану, ее же рекомендуют тем, чья кожа слишком чувствительна. Еще одним свойством зеленки, в чем состоит ее преимущество перед йодом, является предотвращение нагноений. Обработка раны зеленкой препятствует притоку к ней лимфы и прочей влаги, застой которой и становится основой гнойника.

И йод, и зеленка не уместны для заживления глубоких порезов и ранений, таковые должны быть поводом для срочного обращения к врачу. Обработка раны растворами йода или зеленки несколько усложняется диагностику повреждений, а потому максимум, что нужно сделать до осмотра врача, это обработать рану перекисью водорода.

Это же средство справедливо используют и для обработки неглубоких повреждений, а после считают необходимым нанести все те же йод или зеленку. Интересно отметить, что одной лишь перекиси водорода может быть достаточно, чтобы остановить кровотечение, продезинфицировать поверхность и позволить организму самостоятельно справиться с заживлением.

В отличие от йода и зеленки перекись водорода не содержит спирта и никоим образом не провоцирует ожог. Действие перекиси состоит в выделении свободного кислорода, в процессе чего вымывается загрязнение из раны, а высокая концентрация кислорода сделает жизнедеятельность патогенных микроорганизмов невозможной на обработанном участке.

Единственный недостаток перекиси водорода заключается в том, что ее действие не столь длительно, как йода или зеленки, а потому процедуру обработки нужно регулярно повторять, а рану прикрывать повязкой

Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на www.eurolab.ua