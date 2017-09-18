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Нейробика - зарядка для мозга
Все мы знаем о том, что с годами наши умственные способности снижаются в той или иной мере. А объясняется происходящее тем, что с возрастом связь между нервными клетками головного мозга ослабевает. Но в настоящее время ученым удалось опровергнуть утверждение о том, что, если одна из таких клеток дала сбой, то восстановлению она уже не подлежит. Добиться ее «реконструкции» вполне реально при помощи специальных умственных тренировок.
Доводилось ли вам слышать о нейробике?
А ведь именно так называется зарядка для головного мозга. И эта зарядка предполагает комплекс упражнений, способных активизировать мозговую деятельность, укрепить память и сделать ее острее, а также повысить настроение.
Нейробика, вернее ее действие, направлено на то, чтобы вносить некое разнообразие в работу мозга и даже «удивлять» его. Согласитесь, однообразие в повседневной жизни и в работе приводит к тому, что на чем-то новом становится все сложнее сконцентрироваться, воспринимать происходящего в полной мере становится все сложнее, в результате возникают проблемы с сосредоточенностью и вниманием.
Зарядка для ума, о которой пойдет речь в этой статье, окажет воздействия на различные участки мозга, создавая в нем различные новые ассоциации. Не бойтесь нейробики, она подходит всем людям, независимо от их возраста, при этом ничего сложного она собой не представляет. В конечном итоге каждый человек сможет взглянуть вокруг себя новым взглядом.
Специальной подготовки такая зарядка не требует, как и какого-то специального обучения и особых временных затрат, так как ее можно проводить в любое время, когда у вас возникнет желание заняться ею, и практически где угодно, важнее соблюдение регулярности в выполнении этих упражнений.
А теперь перейдем к упражнениям:
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Старайтесь чаще посещать те места, в которых вы еще не бывали, нет, для этого совершенно не обязательно отправляться в другие страны и города, достаточно просто совершать прогулки по новым улицам или же посещайте парки или кинотеатры и т.п.
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При посещении магазина старайтесь приобретать не те товары, которые уже стали привычными, а что-нибудь новое, то же самое можно сказать по поводу блюд, предлагаемых в кафе, ресторанах, да и дома старайтесь «обновить» традиционный рацион.
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Старайтесь вечером не включать свет в квартире, стараясь передвигаться по ней по памяти, а все те действия, которые стали для вас привычными и обыденными, пытайтесь периодически выполнять с закрытыми глазами.
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По утрам же вдыхайте новые ароматы, для этих целей приобретите набор различных эфирных масел, и меняйте их запахи ежедневно.
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Новшества должны коснуться и вашего гардероба, пусть он пополнится новыми моделями и красками.
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Если от природы вы являетесь левшой, то предпринимайте попытки совершать какие-то привычные действия правой рукой и наоборот. Эти действия не должны быть сложными, например, расчесывание, чистка зубов, прием пищи и т.п.
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Слышали ли вы о том, что собой представляет шрифт Брайля, которым пользуются слепые люди? Если вы не знакомы с ним, то вкратце поясним, что он представляет собой специальную систему письма и чтения. Попробуйте самостоятельно освоить данную систему, научитесь общаться на языке жестов, выучите несколько стандартных способов общения.
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Если вам поступают предложения о смене работы, с которой вы практически не знакомы, не бойтесь соглашаться, ведь в этом случае ситуация послужит некой стимуляцией для мозга, который, в свою очередь, начнет искать выход и осваивать новое для себя.
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Пытайтесь на ощупь определять достоинство монет.
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Чаще читайте новую прессу, новые газеты и журналы, которые пишут на те темы, которые ранее не представляли для вас особого интереса.
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Самые обычные вопросы предполагают различные варианты ответов на них, поэтому в очередной раз, на какой-то привычный вопрос, заданный вам, постарайтесь ответить нестандартно, так как вам ранее было не свойственно.
-
Периодически пробуйте смотреть телевизор, предварительно отключив звук, а затем мысленно воспроизводите тот текст, который бы соответствовал просмотренному сюжету.
-
Пусть ваш отдых станет более разнообразным, чаше бывайте на природе, если вы не любитель классической музыки, то отправляйтесь в филармонию, где новые ощущения вам будут обеспечены и т.д.
-
Кстати, не лишним будет придумывать новые шутки или анекдоты, что является прекрасным способом активизировать мозговую деятельность, побуждая мыслить более креативно.
-
Предпримите усилия к тому, чтобы изменить темп своей жизни, если вы «торопыга», то постарайтесь быть более неспешным. Если же, напротив, вы отличаетесь медлительностью, то придайте себе некоторое «ускорение».
-
Чаще посещайте новые для себя места, не избегайте знакомств с новыми людьми, старайтесь больше усваивать новой информации, займитесь изучением иностранных языков.
- Также можете тренировать свой мозг с помощью онлайн игр и приложений, смотрите наш обзор здесь: http://www.vitamarg.com/article/samorazvitie/6251-sajti-i-prilozhenija-dlya-trenirovki-uma
Одним словом, не игнорируйте всего нового, что встречается в вашей жизни, пусть нейробика станет ее неотъемлемой составляющей. Здоровья вам!
Сергей, www.vitamarg.com
Теги: Донбасс, здоровье, мозг, зарядка
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