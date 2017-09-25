Десять захворювань, які найчастіше вражають офісних працівників

25.09.2017 19:49

Малорухливий спосіб життя, постійне сидіння за комп'ютером і довгий робочий день - ці фактори провокують не лише проблеми із поставою чи зором. Детальніше читайте у "Країні Здоров'я".

1. Синдром зап'ястного каналу

Синдром зап'ястного каналу - прямий наслідок роботи за комп'ютером. Патологія виникає, коли наші кисті постійно виконують згинально-розгинальні руху, стискаючи нерв між сухожиллям і кістками зап'ястя. Головні симптоми захворювання - біль, оніміння, поколювання кисті, зниження рухливості пальців. Статистика свідчить, що карпальний тунельний синдром зустрічається у кожного шостого офісного службовця.



2. Синдром сухого ока

Симптоми синдрому сухого ока добре знайомі 20% дорослого населення України, чия робота пов'язана з комп'ютерами. Перенапруження зору і повітря, висушене кондиціонерами, викликають печіння, різь, відчуття чужорідного тіла або піску в очах. Крім використання крапель, зволожуючих рогівку, необхідно дотримуватися гігієни зору, регулярно відволікатися від монітора і виконувати гімнастику для очей.



3. Остеохондроз

Люди, які щодня проводять по 8 годин в сидячому положенні, неминуче стикаються з болем в плечах, шиї і попереку. Нерідко причиною цього дискомфорту стає остеохондроз, що руйнує суглобові хрящі і міжхребцеві диски. Особливо часто це захворювання вражає людей з неправильною поставою і надмірною вагою. Якщо болі в спині докучають вам регулярно, м'язи сковує, паморочиться голова і болить серце - зверніться до лікаря. Запущений остеохондроз дуже небезпечний і може стати причиною інвалідності.



4. Геморой

Відня прямої кишки страждають через сидячої роботи нітрохи не менше, ніж спина. Відсутність фізичної активності, куріння, неправильне харчування, стреси і зайву вагу - фактори, що провокують геморой. За статистикою, близько 15% дорослого населення звертається з цією проблемою до проктолога. Але ще більше людей відмовляються визнавати проблему, посилюючи захворювання. Якщо вас турбує свербіж, біль і важкість у області заднього проходу, або ви помітили випадання гемороїдальних вузлів - поборіть сором і запишіться на прийом до лікаря.



5. Грип та ГРВІ

Офісні співробітники знаходяться в групі ризику під час всіх епідемій грипу. Причина проста і зрозуміла: сидячи в задушливому, погано провітрюваному приміщенні, заповненому людьми, ми стаємо мішенню для вірусів. Перші симптоми захворювання трудоголіки часто ігнорують, списуючи на втому, тому хвороба безперешкодно розвивається і збиває людину з ніг високою температурою.



6. Хронічний стрес

Втома і хронічний стрес - найкраще тло для розвитку гострих і хронічних захворювань самої різної природи. Все тому, що стрес безпосередньо впливає на імунну систему, роблячи людину слабкою і вразливою. До того ж люди, які страждають від частих стресів, гірше харчуються, схильні до шкідливих звичок, погано сплять і мало відпочивають. Якщо робота викликає у вас сильне нервове напруження - спробуйте розібратися в причинах і усунути стрес-фактори. Інакше ви ризикуєте своїм фізичним і психічним здоров'ям.



7. Гастрит

Безліч офісних працівників працюють на кавовому паливі, випускають пару разом з сигаретним димом, не обідають, забувають пообідати, постійно жують шкідливу їжу: цукерки, чіпси, солоні горішки та інші умовно їстівні стимулятори гастрономічного задоволення. Таке харчова поведінка неминуче веде до захворювань шлунково-кишкового тракту: гастриту, коліту, виразці та ін. Якщо не хочете захворіти і кілька місяців поспіль харчуватися однією вівсянкою - негайно переглянете свій раціон.



8. Ожиріння

Ожиріння - ще один наслідок неправильного офісного харчування. Калорії активно витрачаються під час розумової праці, але цього недостатньо, щоб впоратися з наслідками переїдання і низької фізичної активності. Щоб побороти зайву вагу - відмовтеся від булочок і шоколадок, гуляйте після обіду і займайтеся спортом.



9. Варикоз

Варикозне розширення вен і утворення вузлів на ногах також пов'язано з сидячою роботою. Більш того, воно нерідко є наслідком сидіння "нога на ногу" - в улюбленій позі всіх жінок. Нормальна робота венозних клапанів і кровотік порушуються, вени стають помітними під шкірою, ноги набрякають і швидко втомлюються. Щоб уникнути захворювання, частіше рухайтеся і встановіть під столом спеціальну підставку.



10. Високий артеріальний тиск

Проблеми з тиском, серцем і судинами підстерігають офісних працівників, які відчувають постійні стреси, які зловживають кавою і регулярно виходять на перекур. Також небезпечними чинниками є неправильне харчування та малорухливий спосіб життя. Запам'ятайте, напружена робота сама по собі - стрес для організму, тому не варто випробовувати здоров'я шкідливими звичками.

