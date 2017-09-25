Медики назвали уникальные целебные свойства грибов

25.09.2017 17:10

Оказывается, грибы обладают целым набором полезный свойств, о которых многие не знают.



В сезон грибного урожая грех не узнать, чем же так полезны эти съедобные дары осени. Самое интересное, что с каждым разом медики находят все новые и новые уникальные свойства грибов, приносящих неоценимую пользу здоровью.



В грибах много белка



Наверное, поэтому грибы обязательно должны быть в рационе вегетарианцев, потому как всем без исключения необходимо потреблять белковую пищу, а отказ от мяса лишает человека такой разновидности полезных веществ, как животный белок. Вы будете удивлены, но белков в грибах больше чем в мясе в три раза, так что не стоит пренебрегать этим питательным продуктом.



По наличию фосфора в составе грибы почти не уступают рыбе



Опять же, для вегетарианцев грибы - отличный продукт, которым можно заменить пищу животного происхождения. Но и всем остальным, то ест и мясо и рыбу, грибы будут полезны. К тому же, с помощью грибов можно разнообразить рацион питания.



Грибы - низкокалорийный продукт



Удивительно, но съедая порцию грибов, человек сразу же чувствует, что голод отступил. Получается, что грибы можно и даже нужно есть тем, кто хочет похудеть или стремится сохранить фигуру.



Защита от рака и укрепление иммунитета



Об этом свойстве грибов практически никому неизвестно, но на самом деле это так и грибы действительно укрепляют иммунную систему, а также препятствуют образованию и росту злокачественных опухолей в организме, а способны они на это благодаря бета-глюканам в своем составе.



Сохраняют память и заботятся о мозге



Учеными было доказано, что в грибах содержатся вещества, благотворно воздействующие на мозг человека и благодаря которым можно предупредить такие заболевания, как старческая деменция и болезнь Альцгеймера.



Медики рекомендуют включать грибы в рацион питания не реже и не чаще трех раз в неделю. Этого будет вполне достаточно, если вы хотите быть красивыми и здоровыми.

Источник: http://hronika.info