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Врачи назвали самый опасный вид выпивки для человека

25.09.2017 13:10
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Врачи назвали самый опасный вид выпивки для человека

От употребления алкоголя в таком месте лучше отказаться навсегда.

В Independent опубликованы результаты исследования ученых из Австралии, установивших, что привычка выпивать алкоголь перед телевизором в крайней степени опасна. Медики заявили, что в таких обстоятельствах резко увеличивается вероятность преждевременной смерти, информирует Хроника.инфо со ссылкой на Health.

Проанализировав показатели здоровья более 8 900 человек и сопоставив их с образом жизни обследуемых людей, специалисты заключили: времяпровождение перед телевизором в компании с алкоголем на 12% увеличивает риск развития системного воспаления, на фоне которого возникают опасные заболевания, в том числе рак.

«Употребление алкоголя перед телевизором увеличивает шанс преждевременной смерти, связанной с воспалением», - констатировала в итоге руководитель проекта Меган Грейс.

Исследование было начато в 1999 году. Собрав тогда информацию, ученые вновь провели обследование участников спустя 7 лет и сравнили полученные сведения. Они обнаружили, что люди, которые проводят перед экраном телевизора более 4 часов в день, на 80% чаще сталкиваются с сердечно-сосудистыми болезнями.

Манера выпивать, сидя перед телевизором, значительно усугубляет неблагоприятные процессы в организме, заявили врачи. Также, по их словам, опасно совмещать просмотр телешоу и употребление сладостей и фастфуда.



Теги: Донбасс, врачи, алкоголь
 
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