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27 сентября: что можно и что нельзя делать на Воздвижение Креста Господня! ВИДЕО
Воздвижение Креста Господня (Сдвижение) — великий двунадесятый церковный праздник, который имеет полное название — Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня.
Этот день ежегодно отмечается 27 сентября и обязательным его условием является проведение Всенощного бдения и Литургии. Все кто находится на службе в ожидании самого важного действия — выноса Креста священником в фиолетовом одеянии. Святыню необходимо обмазать святым елеем, а после поцеловать.
27 сентября не стоит начинать новые занятия — любые идеи и новые хобби закончатся неудачно или принесут сплошные разочарования. Но можете планировать что-то интересное на следующие дни, чтобы не терять зря времени.
По народным суевериям в праздничный день не стоит людям появляться в лесной чаще. Считается, что леший в конце сентября гоняется за животными и никто из посторонних не должен этого видеть.
Воздвижение Креста Господня — праздник, когда люди посещают церковь и забывают о защите своих домов. Змеи и разная нечисть может попасть в дом и заразить плохой энергетикой все, что должно нести радость и спокойствие.
Чтобы не нарушить идиллию в своей семье — позаботьтесь о том, чтобы все двери были заперты. Речь идет даже о комнатных проемах — все должно быть плотно закрыто и не держаться на распашку целый день.
На протяжении дня и ночи откажитесь от мясной и молочной пищи — строгий пост играет важную роль в этот период. Считается так же, что тот, кто в день праздника займется посадкой ягод и яблонь — не будет страдать от недостатка пищи и счастье и мир не покинет их дом.
Помолитесь о здравии живых и о покое небесных душ. Не злитесь и не обижайте других — все сделанное со зла вернется бумерангом в недалеком будущем.
Источник womoninred.ru.
Теги: Донбасс, праздник, церковь, дело
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