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Излишняя чистота - причина болезней

27.09.2017 18:43
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Излишняя чистота - причина болезней

Всё хорошо в меру и порой бывает так, что излишнее усердие в области наведения чистоты может увеличить риск развития некоторых заболеваний. Согласно статистике, резко возросло количество случаев заболевания диабетом первого типа среди детей. В результате долгих поисков, учёные пришли к выводу: всему причиной стало излишнее стремление родителей к чистоте.

Исследования показывают, что некоторые виды бактерий и вирусов, находящихся в окружающей среде, служат организму некоторой «закалкой». То есть, на них с детства у человека вырабатывается иммунитет. Если же такие бактерии отсутствуют, например, при чистке, то организм становится незащищённым. В данном случае повышается риск развития диабета первого типа.



Теги: Донбасс, вред, уборка, чистота
 
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