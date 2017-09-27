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Найден самый эффективный способ похудения

27.09.2017 17:38
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Найден самый эффективный способ похудения

 

Более 37 тысяч служащих США, страдающих различными стадиями ожирения, в течение года должны будут добиться снижения своего веса.

В противном случае с их зарплаты ежемесячно будет вычитаться по 25 долларов. Это решение принял совет по медицинскому страхованию штата Алабама. Вычтенные средства будут направляться в счёт оплаты медицинской страховки, обычно бесплатной для служащих госструктур.




Теги: Донбасс, похудение, эффективность, методика
 
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