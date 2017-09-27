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Вокруг каждого человека возведены крепостные стены
27.09.2017 18:26
Люди, как и животные, пространство вокруг своего тела считают собственным. И любое вторжение в эту зону воспринимается как угроза их неприкосновенности.
Так, например, граница, определяющая степень «допуска» для самых близких людей находится на расстоянии около 15 см от тела, для друзей отведено пространство не ближе 50-120 см, ну а посторонним - в среднем около 1-3 м. Об этом стоит помнить при общении с людьми. Нарушение этих границ может сказаться негативно на общении и ходе беседы.
Теги: Донбасс, человек, расстояние, крепость
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