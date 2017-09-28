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Как сохранить прическу в дождливую и ветреную погоду
Осенние дожди и повышенная влажность - не самые лучшие условия для идеальной укладки. Но ведь каждая девушка хочет выглядеть идеально, независимо от погодных условий. Как сохранить прическу в дождь?
В дождливую погоду послушания от волос добиться не так уже и просто: прическа то теряет форму, то пушится, то выбиваются отдельные пряди. Но мы знаем несколько секретов, которые помогут тебе сохранить красивую и аккуратную прическу в дождь.
1. После укладки феном дай волосам остыть. Подожди 20 минут прежде, чем выходить на улицу, или используй режим холодного воздуха. Это позволит дольше продержаться твоей прическе.
2. Если волосы вьются или пушатся, не старайся их выпрямить, когда на улице влажно. Идеальная форма все равно не сохранится, а настроение будет испорчено. Создай лучше естественный образ. Зафиксируй прическу специальным спреем, придав волосам блеск.
3. Используй дождь и ветер в свою пользу. Легкий творческий беспорядок на голове и нарочито небрежные локоны в моде. Но для того, чтобы беспорядок был действительно творческим, позаботься о специальных средствах для укладки.
Нанеси мусс или пенку, а потом высуши феном с диффузором. Попробуй серию Лисс Ультим от Лореаль. если волосы ильно пушатся при сырой погоде, то шампунь, маска и особенно средство для термоукладки и несмываемая сыворотка — решение проблемы.
4. Если ты хочешь, чтобы локоны все-таки сохранили свою форму, применяй специальные средства для фиксации. Например, если ты используешь бигуди, то наноси лак прямо на них — локоны «схватятся» быстрее. Начеши проблемные зоны у корней и слегка сбрызни лаком или воспользуйся специальной пудрой для волос — отлично помогает укладывать и фиксировать прическу.
5. Обладательницам длинных волос можно заплетать их в красивые французкие косы или делать пучки. Это не только очень модно, но и не доставит хлопот в сырую погоду. Можно также использовать различные украшения, заколки для волос, которые помогут лучше зафиксировать прическу
Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на dinstvennaya.ua
Теги: Донбасс, волосы, прическа, ветер, дождь
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