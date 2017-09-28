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Мережу полонив незвичайний кіт з пальцями, як у людини (ФОТО)
Можна навчити писати
З недавнього часу Інтернет полонив цей незвичайний котик на ім’я Марино.
На перший погляд він нічим не відрізняється від інших пухнастиків, але як тільки погляд опускається на його лапки, то шалена популярність котика стає зрозумілою.
Справа в тому, що у котика є нереально великі пальці. Деяким користувачам вони нагадують людські.
Так звані протиставлені пальці кота знаходяться там же, де й великі пальці у людей.
Деякі користувачі побачили в кота хитрий вираз обличчя і попередили, що він може бути небезпечним.
До слова, подібне явище називається полідактилія, і зустрічається у різних тварин, але найчастіше помітно у котів.
Такі пальці жодним чином не заважають тваринам вести нормальний спосіб життя.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, кот, пальцы
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