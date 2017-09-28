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ТОП 3 масла для ідеальних густих брів

28.09.2017 07:54
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ТОП 3 масла для ідеальних густих брів

Красиві брови завжди будуть в моді! Детальніше читайте у "Країні Здоров'я".

1. Мигдальне масло
У цьому маслі стільки потрібних вітамінів, що волоссю стане неймовірно соромно не рости після такого впливу. A, B і E стимулюють цибулину, роблять волоски темнішими. Наносите масло два рази в день ватяним тампоном.

2. Оливкове масло
Поєднуємо приємне з корисним і застосовуємо оливкову олію не тільки в цілях приготування їжі, але і для росту красивих густих брів. Масло чудово стимулює фолікулу і допомагає швидко досягти результату.

3. Кокосове масло
Ароматне кокосове масло можете використовувати як нічну маску для брів. Рясно нанесіть на волоски і зону росту брів і вирушайте в ліжко. За ніч дива не станеться, але при постійному застосуванні ви зможете помітити явні зміни.



Теги: Донбасс, здоровье, советы, брови
 
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