Ученые сделали неожиданное заявление об аквариумных рыбках

28.09.2017 07:17

Биологи месяц пугали рыбок, чтобы разбудить в них личность.



Ученые Экстерского университета (Великобритания) провели эксперимент, который доказал наличие у тринидадских гуппи индивидуальных черт характера.



Об этом пишет Хроника.инфосо ссылкой на Вокруг света.



Исследователи в течение месяца наблюдали за 105 аквариумными рыбками, регулярно создавая им стрессовые ситуации. Например, биологи помещали рыбок в незнакомый аквариум, пугали макетами птиц и крупных хищников – рыб. Таким испытаниям гуппи подвергались каждые три дня.



Каждую особь ученые пометили цветным полимером и следили за тем, как она себя ведет. Авторы выяснили, что в стрессовой ситуации гуппи выбирали разные стратегии поведения. Некоторые замирали и покорно ждали смерти, другие прятались в убежище, еще одни метались в поисках выхода из аквариума, чтобы уплыть, а часть гуппи, невзирая на опасность, осторожно продолжала исследовала новую территорию.



Кроме того, ученые выяснили, что поведение рыбок могло меняться со временем. Так, некоторые особи все четыре недели предпочитали прятаться, другие сразу проявляли себя смельчаками и оставались такими до конца эксперимента, а часть рыбок меняла стратегию .



Сейчас ученые пытаются понять, как формируются индивидуальные черты характера каждой особи. В первую очередь, рассматриваются генетические факторы. Чтобы понять, какие черты характера передаются следующим поколениям, команда Экстера начала разводить рыбок.