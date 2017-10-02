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Чим загрожує дефіцит вітаміну D?
Ви вважаєте що вживаєте всі вітаміни які необхідні для належного функціонування? А раптом у вас дефіцит вітаміну D? Дізнайтесь чим це загрожує у "Країні здоров'я".
Дефіцит вітаміну D у літньому віці більш ніж удвічі підвищує ризик щодо розвитку старечого недоумства і хвороби Альцгеймера, з'ясувала міжнародна група дослідників, чия робота опублікована в журналі Neurology.
Попередні дослідження показали, що хронічно низький рівень вітаміну D в крові веде до зниження когнітивної функції. Однак результати, отримані міждисциплінарною групою під керівництвом Девіда Льюелліна (David Llewellyn) зі Школи медицини Ексетерського університету (Велика Британія), вперше вказують на такий негативний ефект дефіциту вітаміну D на головний мозок літніх людей. Автори проаналізували дані про 1 658 американців у віці 65 років і старше, які брали участь у 1992-1993 і 1999 роках у масштабному дослідженні стану серцево-судинної системи Cardiovascular Health Study. Всі вони на старті дослідження не страждали від деменції і серцево-судинних захворювань.
Через шість років у 171 одного учасника була діагностована деменція, включаючи 102 випадки хвороби Альцгеймера. В результаті було встановлено, що помірний дефіцит вітаміну D в крові пов'язаний зі 53-процентним, а важкий дефіцит - з 125-відсотковим підвищенням ризику розвитку різних видів деменції.
Що стосується хвороби Альцгеймера, то тут спостерігається аналогічна кореляція: помірний дефіцит вітаміну D пов'язаний зі 69-процентним, а важкий дефіцит - зі 122-відсотковим підвищенням ризику розвитку цього різновиду деменції. У ході дослідження було також виявлено пороговий рівень концентрації вітаміну D в крові, нижче якого відбувається стрибкоподібне підвищення ризику порушення когнітивної функції. Таким пороговим значенням виявився рівень 50 наномоль на літр.
Теги: Донбасс, здоровье, витамин D
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