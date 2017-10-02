Как жадность наносит вред здоровью

02.10.2017 20:15

В молодости человек копит себе на старость, а состарившись — откладывает на похороны

Ж. Лабрюйер

Жадность наносит вред не только репутации человека, но и его здоровью. Правда, здесь нужно сделать важную оговорку: отельные кратковременные вспышки этой страсти не опасны, особенно если они завершаются приобретением желаемого.

Нарушения здоровья возникают при хронической неутоленной жадности, когда человек в течение длительного времени испытывает желание что-то приобрести, переживает алчность, скупость или зависть.

В этом случае у человека возникают все признаки психологического стресса, который может оказать свое вредоносное влияние на любой орган или систему органа человека по принципу «слабого звена». У одних людей от повторяющихся приступов жадности будет страдать сердце, у других – желудочно-кишечный тракт, у третьих — эндокринная система.

Минский врач Николай Михайлович Спрудовский считает, что заболевания кожи в 5 раз чаще поражают жадин и завистников, нежели людей щедрых, открытых. Инфаркты со скрягами и экономами случаются в 6 раз чаще, чем с добряками. Инсульты и гипертония в 3 раза чаще «навещают» скупцов. Язва желудка, гастрит, болезни желудочно-кишечного тракта в 4 раза чаще встречаются у жадин и тех, кто страшится потерять свои деньги. Среди страдающих шизофренией и болезнью Паркинсона втрое больше жадных личностей, чем среди щедрых и добрых людей.

Доктор Н. Спрудовский разработал специальный «тест на жадность», который содержал 60 вопросов, и предложил его 250 людям, страдающим различными недугами, Если испытуемый положительно отвечал на 40 и более вопросов теста, то его относили к категории «жадин». Затем ученый сопоставил результаты тестирования и истории болезней пациентов, а затем провел контрольные исследования здоровых людей. В результате оказалось, что между склонностью испытывать чувство жадности и болезнями есть несомненная связь, или, как говорят ученые — положительная корреляция. И наоборот – люди, которые проявляли доброту, не испытывали жадности и редко завидовали и редко завидовали окружающим, болели гораздо реже своих алчных антиподов.

Человеческая алчность разными путями влияет на здоровье: путем психосоматических связей между корой больших полушарий и внутренними органами, через нарушение нейро-эндокринной регуляции обмена веществ, а также опосредованно – через нарушение сна и режима питания. Ведь если стремление добыть побольше денег или получить новую должность становится навязчивой идеей, то она не оставляет человека даже ночью. В результате человек не высыпается, а утром чувствует себя усталым и разбитым.

Кроме того, жадность нередко трансформируется в зависть, раздражение и гнев, а это приводит в повышению уровня адреналина и норадреналина в крови. Эти гормоны вредно влияют на сердечно-сосудистую систему и способствуют развитию гипертонии, инфарктов и инсультов.

Положение осложняется тем, что жадные люди экономят на всем, в том числе — на лекарствах и квалифицированной врачебной помощи, которая тоже стоит денег. В результате, когда болезнь серьезно достает человека и он, наконец, обращается к врачу, бывает уже поздно вернуть потерянное здоровье

Глава из книги Ю.Щербатых «Семь смертных грехов или Психология порока»

Источник: https://mirkrasoty.life