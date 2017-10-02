Мозолі можуть розповісти про ваші хвороби

02.10.2017 18:58

На наших стопах розміщені зони, які відповідають за діяльність значної кількості ділянок організму. А це означає, що мозолі на стопах можуть бути сигналом про різноманітні захворювання. Детальніше у "Країні Здоров'я"

Мозолі а краю стопи можуть свідчити про виникнення хворіб хребта. А мозолі у вигляді підковок на п'ятках вказують на проблеми з суглобами.

Якщо у вас з'явились мозолі на пальцях ніг, це може означати, що у вас є проблеми з кишківником. Якщо утворився мозоль під мізинцем правої ноги, то це може пов'язаним з хворобами печінки.



Подразнена та суха шкіра на стопах є свідченням того, що організму не вистачає вітамінів. Для того. щоб усунути проблему слід вживати вітаміни а та В, уникати нервових напружень та виснаження організму.





