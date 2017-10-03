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Кто хранит это у себя дома, болеют раком: от этого нужно избавиться
Чем больше мы узнаем об окружающих предметах, тем понятнее становится простая истина: человек вредит себе сам. Уже давно известно, что многие привычные вещи, которые можно встретить в доме практически у каждого, содержат опасные вещества
Последние научные исследования подтверждают: опасные канцерогены, такие как формальдегид, триклозан, нафталин могут стать причиной возникновения рака. И что же?
Бытовые товары с высокой концентрацией этих опасных химических веществ продолжают наполнять рынок, и мы несем всё это в дом…
Вещи, которые вызывают рак
Освежители воздуха, химические чистящие средства
Вдохнув полной грудью освежитель воздуха, можно заработать не только воспаления верхних дыхательных путей. Современные освежители содержат летучие вещества, которые провоцируют развитие злокачественных клеток в организме.
Простой способ освежить воздух в доме — прокипятить лимонную или апельсиновую цедру. Безопасный способ ароматизации воздуха в ванной комнате и в санузле: капни несколько капель любимого эфирного масла внутрь рулона туалетной бумаги.
Постарайся пореже использовать сильные химические средства для чистки разных поверхностей — они не только убивают грязь, они убивают твое здоровье. К счастью, чистоту можно поддерживать с помощью натуральных средств.
Зубная паста и ополаскиватели для рта
Широко распространенные вещества в составе зубных паст — триклозан и фторид. Это очень опасные соединения, которые имеют свойство накапливаться в организме.
Также опасными являются яркие красители, которые присутствуют в обычной пасте с лихвой. Пора переходить на органическую натуральную зубную пасту!
Посуда с тефлоновым покрытием
Сама по себе такая посуда безопасна. Тефлоновые покрытия позволяют готовить еду с минимальным количеством масла, еда не подгорает.
Но как только на любимой сковородке появляется царапинка, она становится опасной: при нагревании поврежденного тефлонового покрытия выделяются опасные химические вещества, такие как перфтороктановая карбоновая кислота, которым нет места в еде человека.
Пользуйся качественной посудой, которую сложно поцарапать и повредить.
Грязная, старая обувь
Когда заходишь в дом, обувь лучше всего сразу же сложить в специальный шкафчик. Дело в том, что вместе с обувью домой мы приносим совершенно ненужные и вредные химические вещества — начиная от свинца и заканчивая пестицидами.
Привычка хранить старую обувь очень опасна, на подошвах могут присутствовать химические соединения, загрязняющие атмосферу в доме.
Нафталин
Мало есть людей, которые всё еще используют нафталин против моли. Им крупно не повезло: нафталин официально включен в список веществ, провоцирующих возникновения рака.
Пользуйся натуральной защитой против насекомых: мешочки с цветами лаванды вполне сгодятся.
Декоративные свечи
Фитиль красивой свечи очень часто содержит свинец для увеличения твердости. Свинец вызывает гормональный дисбаланс у людей разного возраста, у детей могут возникнуть проблемы с обучаемостью и нарушением внимания, если свинца в доме слишком много.
Накопленный в теле свинец способствует развитию раковых клеток. Постарайся уменьшить количество декоративных свечей дома, верный способ обезопасить себя — изготавливать их собственноручно.
Дезодоранты и антиперспиранты
Содержащие алюминий, фталаты и триклозан антиперспиранты должны исчезнуть из твоего дома. Особенно опасно пользоваться такими средствами женщинам — доказано, что алюминий становится причиной возникновения рака груди.
Заменяй обычный дезодорант аналогом из органического сырья.
Занавеска для душа
Намного лучше поствить в душе стеклянную панель. Когда в ванной комнате влажно и жарко, пластиковая занавеска начинает выделять в воздух опасные для здоровья вещества.
Пластиковые контейнеры для еды и пластиковые бутылки
Фталаты и бисфенол А — вещества, которые есть в любом пластике. Старайся не покупать еду в пластике и не пить воду, которая долго находилась в пластиковой бутылке.
Не разогревай еду в пластиковых контейнерах! Питьевую пластиковую бутылочку, которую часто берешь с собой, пора заменять на стеклянную.
Грязная вода
Вода из-под крана, которую ты не потрудился профильтровать, содержит тяжелые металлы и много химических соединений, о которых мы часто забываем — к примеру, хлор.
Они могут повлиять на здоровье так, что мало не покажется! Здравое решение — установить дома фильтры для воды, не только для питьевой, но и в душе.
Краски и лаки
Используя в доме краску или лак, не забывай всё хорошо проветривать! Даже обычный лак для ногтей влияет на состояние здоровья, что уже говорить о строительных красках и лаках.
Опасные химические вещества, — канцерогены — которые присутствуют в этих привычных для нас вещах, способны влиять на ДНК обычных клеток. Они вызывают необратимые изменения в генном материале, именно поэтому человек и начинает болеть.
Надеемся, скоро наступит более экологическая эра, и мы будем окружать себя более безопасными предметами. А пока стоит начать с собственного дома, выбросив всё самое вредное!
Источник takprosto.
Теги: Донбасс, рак, канцерогены, вещи
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