Проверьте себя на человечность!

03.10.2017 14:20

День защиты животных, отмечаемый во всём мире ежегодно 4 октября, призван обратить внимание человечества на проблемы остальных обитателей планеты. Наши же зоозащитники, кроме всего прочего, призывают решать самые острые вопросы на законодательном уровне.





Птичку жалко

19 сентября в Мариуполе от верной гибели был спасён канюк, у которого оказалось перебито крыло. Горожане случайно обнаружили пернатого хищника возле гаража. Они забили тревогу, позвонив в полицию, зоозащитникам, журналистам. Раненую птицу забрал к себе домой один из журналистов, заявивший, что не будет отдавать её в зоопарк, а постарается вылечить и выпустить на волю. Вскоре выяснилось, что осуществить благие намерения не так-то просто. Пернатый пациент охотно пил воду, но от еды отказывался. По квартире птица перемещалась шагом, волоча подбитое крыло.

О том, что найдена необычная для города птица, узнал специалист-орнитолог Михаил. Он приехал на осмотр хищника и вынес неутешительный вердикт: молодой самец повредил крыло по всей вероятности во время драки с ястребом-тетеревятником. Конечно, необходимо сделать рентген сломанному крылу, но скорей всего птица уже никогда не сможет летать, - заявил орнитолог. Учитывая, что птица вряд ли сможет теперь жить на воле, приютивший её человек должен взять на себя большую и достаточно дорогостоящую ответственность - обеспечивать кормёжку суточными цыплятами или перепёлками. Такая «диета» обойдётся хозяину пернатого в 500 гривен в месяц.

Впрочем, судьба раненого хищника оказалась счастливой. Новый хозяин, которому журналист доверил пернатого, имеет возможность для того, чтобы обеспечить птице комфорт и сытость. Сейчас канюк, которому дано им Сигурд, живёт на просторной лоджии, ест с рук и позволяет себя гладить. А владелец уверяет, что у него немало друзей, занимающихся хищниками, поэтому находить для питомца суточных цыплят ему будет нетрудно.

Если не довелось родиться экзотичным...

«За птицу рада очень. Хорошо, что нашёлся добрый человек, при этом обладающий знаниями и возможностями, который взял его к себе. А так погибла бы птица, - поделилась с корреспондентом «Донбасса» мариупольчанка Ольга Сергеевна. - Но я вот что хочу сказать… Какое-нибудь достаточно редкое животное у нас спасают всем миром. О нём пишут, снимают телерепортажи, ищут специалистов, находят средства… И в то же время стоит оглянуться по сторонам и можно увидеть, десятки несчастных четвероногих, которые безжалостно выброшены на улицу. И эти кошки и собаки, которые умирают от голода и холода, мало у кого вызывают сочувствие. Люди видят их умоляющие глаза, спотыкаются об них - и равнодушно проходят мимо. Почему так получается? Ведь оказавшиеся не по своей воле бездомными кошки и собаки не виноваты в том, что они обыкновенные, не какие-то редкие или экзотические животные…».

Ольга Сергеевна относится к тем, кто не может пройти мимо полных муки глаз страдающего животного. Купленную в магазине колбасу или сардельки она редко доносит до дома целиком. Часть обязательно достаётся пёсику или котику, имеющему особенно жалкий вид. И это при том, что у женщины дома проживают два кота и две собаки. Домочадцы Ольги Сергеевны так же, как и она сама, относятся к животным с жалостью и любовью: «Муж и оба сына меня во всём поддерживают, и не только никогда не упрекают за моё вечное желание помочь какому-нибудь пушистому бродяжке, но и помогают сами, если возникает необходимость».

А необходимость возникает часто. То надо срочно отвезти к ветеринару кошку, на которую напал проходящий мимо с пьяным хозяином питбуль, то дворовый любимец, голенастый пёс Беляк, вернулся откуда-то с разбитой головой, то автомобиль, управляемый жестокой рукой, подъезжая к подъезду, наехал на Мурёну, и пятеро слепых пищащих комочков, её котят, остались без матери…

«Человек - это не тот, кто ходит на двух ногах, умеет есть вилкой и пользоваться телефоном, - размышляет Ольга Сергеевна. - Человек - этот тот, кто к слабым, к беззащитным относится по-человечески. Многие вот европейцами себя называют, цивилизованными людьми, а относятся к тем, кто не может за себя постоять, как тупые жестокие дикари». Подумав, женщина добавляет: «Многое определяет государственная политика. Если бы на законодательном уровне было запрещено обижать животных, выгонять их из дома, то, конечно, совсем другое отношение к ним было бы у людей. А так… Жестокость ненаказуема, а есть такие двуногие, которые только одну эмоцию испытывают - страх перед более сильным. Такие чувства, как любовь, жалость, сострадание, им недосупны».

Проблему пытались решить много раз

В Мариуполе к решению проблемы бездомных животных подступались много раз. Карантинная площадка для бродячих собак… Стерилизация самцов, проводимая некоторыми ветеринарами бесплатно… Создаваемые волонтёрами приюты и пристройство животных «в добрые руки»… Всевозможные благотворительные акции, организуемые зоозащитниками и журналистами… Осуществлённых за последнее десятилетие проектов, было немало. Что-то дало свои положительные результаты, что-то не оправдало надежд.

Карантинная площадка коммунальщиков быстро превратилась в концлагерь для четвероногих. Участью отловленных на улицах несчастных собак почти всегда была эвтаназия, а в ожидании смерти животные жили в ужасных условиях - в тесных клетках, в которых зимой было невыносимо холодно, летом - адски жарко, вода из перевёрнутых мисок вылита, корм рассыпан.

Много надежд возлагалось на бесплатную стерилизацию. Эту идею подхватили ветеринары и зоозащитники. И какое-то время проект работал. Вот только приносили к ветеринарам в основном котов, которых было легко поймать и привезти к врачу. С собаками, да ещё большими, оказалось труднее - попробуй поймать запуганного, осторожного пса, а, поймав, привезти в ветклинику, ведь далеко не у всех есть собственное авто. В маршрутке с таким не поедешь, а везти на такси дорого, да и далеко не каждый таксист согласится посадить в салон грязного четвероногого бомжа.

Зоозащитники, которых в Мариуполе, к счастью, немало, для спасения четвероногих прикладывали и прикладывают множество усилий. Организовывают приюты и передержки, собирают средства на лечение (нередко лечат пушистых больных за свой счёт), делают необходимые прививки, стерилизуют, чипируют, ищут хозяев. Но…

«Часто бывает, что мы находим для животного дом. Приезжают, забирают. Вроде всё хорошо, но через время видим: опять собака бегает по улицам. Оказывается, хозяева наигрались и выгнали, или того хуже - плохо относились, держали на цепи, били. Пёс срывается с цепи и убегает. И здесь уже двойная проблема: во-первых, жалко собаку, которую в очередной раз предали, которая вновь оказалась на улице. Во-вторых, животное от такого отношения разочаровывается в людях, озлобляется. Если бы у нас не на словах, а на деле работали законы, предусматривающие ответственность хозяев за жестокое обращение с животными и за то, что выгоняют его, то бродячих собак и кошек на улицах города бы ни было», - пояснила зоозащитница Оксана Кривченко, добавив, что ответственность за домашних животных должна быть у каждого нормального человека. «В США во время урагана люди, рискуя жизнью, спасали своих питомцев», - отметила девушка.

Надежда на австрийцев

Впрочем, две недели назад перед зоозащитниками столицы Приазовья забрезжила, наконец, надежда на благополучное решение проблемы.

11 сентября в городском совете директор украинского филиала фонда «Четыре лапы» Алеся Лисчишина и заместитель городского головы Михаил Когут подписали меморандум о сотрудничестве. Специалисты астрийского фонда «Четыре лапы» будут обучать ветеринаров и защитников животных современным методам работы. Как отметила Алеся Лисчишина, у фонда есть договор с МКП «Счастливые животные», целью которого является обмен ветеринарным опытом, проведение бесплатных стерилизаций, вакцинаций и идентификаций бездомных животных.

Представители фонда «Четыре лапы» отметили, что в Мариуполе они стерилизуют только бездомных собак. Прооперированную собаку волонтёры выпускают в среду обитания с голубой биркой, где содержится индивидуальный номер. Кроме того, австрийские специалисты высказали готовность научить ветеринаров клиник в Мариуполе безболезненному методу проведения операций, научить ловцов гуманным методам отлова и проводить просветительскую работу с населением.

В первый же день своего визита волонтёры стерилизовали десять собак. Всего на улицах Мариуполя обитают 2975 пушистых бродяжек.

Марина ЛИТВИНОВА.







Выноска 1

«Евро-2012» положил начало гуманной стерилизации

Идея гуманной стерилизации животных в Украине возникла перед «Евро-2012», когда производился массовый отстрел собак. Сейчас фонд «Четыре лапы» работает в 26 городах Украины. Спонсорскую помощь для Украины оказывают жители Австрии, Великобритании, Голландии.

Выноска 2

Спортсмены помогли бездомным кошкам и собакам

В ноябре минувшего года мариупольские спортсмены решили привлечь внимание земляков к проблеме бездомных животных в городе. Они организовали фотосессию с бездомными животными для создания календаря, выручка от продажи которого была направлена на помощь четвероногим бродяжкам.







Справка «Донбасса»

Всемирный день животных, или Всемирный день защиты животных, был учреждён на Международном конгрессе сторонников движения в защиту природы, проходившем в 1931 году во Флоренции. 4 октября - день памяти о католическом святом Франциске Ассизском, который считается покровителем животных, потому и была выбрана эта дата.