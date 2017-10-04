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Почему Россия так сильно и так бесполезно поддерживает референдум в Каталонии
В общем-то стратегия тут очень простая - в Испании, как и в Украине, рефендум по поводу выхода территории из страны можно проводить только общенациональный. Поскольку политика испанских властей относительно действий каталонских сторонников отделения напоминает действия России - закрутить гайки, запугать, понаделывать фейков и показывать их по центральным каналам, в случае неминуемых разборок в "высших инстанциях" очень не исключен вариант, что эти инстанции станут на сторону каталонцев.
Вот тут-то россияне и начнут в ООН размахивать крымским референдумом - мол двойные стандарты и всё такое. Одновременно будут активированы все российские "консервы" в политикуме Европы и попытки через СМИ убедить европейцев, что все их проблемы - из-за российских санкций. Вот поэтому они как могут и как не могут поддерживают каталонцев - даже сайты Каталонии неожиданно оказались на российских серверах.
Поможет ли это России? Откровенно говоря, маловероятно. Во-первых, очень сложно не заметить, что крымский референдум происходил уже после фактической оккупации полуострова Россией, не говоря уже про нарушение права на равный доступ к СМИ и прочие нарушения, не дающие крымскую профанацию назвать референдумом. Во-вторых, никто не даст России забыть такую "мелочь", что правило - права нации на самоопределение - могут работать в случае Каталонии, достаточно древней страны и нации, но никак не могут работать в сторону Крыма, так как если и говорить о какой-то нации, имеющей право на самоопределение на территории Крыма, то это крымские татары, которые уж никак не положительно относятся к аннексии Крыма Россией.
Ну и в-третьих, за последние годы Европа уже поняла цену завываниям со стороны России и любая реакция на их выступления будет предвзятой, причем совсем не в ту сторону, на которую расчитывает северная уганда. Называется - дов....вались и достали.
Ибо эти вот российские расчеты на мягкотелость расслабленной Европы и собственную хитрость - они существуют только в мозгу россиян.
Причем это не Путин придумал, в эти игры - договориться, обмануть и сделать вид, что так и должно быть играли еще российские цари задолго до Петра Первого, причем каждый раз ничем хорошим в глобальном долгоиграющем смысле для России это не заканчивалось. Каждый раз, когда терпение заканчивалось, Россия ощутимо получала по морде.
Вот и пытается Путин в последней отчаянной попытке использовать "слабости" Европы и США, не понимая, что это не слабости, а терпение - и оно уже давно закончилось, в очередной раз.
Источник site.ua
Теги: Россия, Донбасс, референдум, Каталония
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