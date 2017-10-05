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Медики рассказали, чем опасен для здоровья интернет-шоппинг
Регулярные онлайн-покупки, по утверждению специалистов, ослабляют организм человека в целом.
Привычка заказывать продукты питания в интернете разрушительно воздействует на мышечную массу и силу человека. С таким утверждением выступили европейские эксперты, передает Хроника.инфо с ссылкой на Новости Ю.
По их словам, шоппинг и возвращение домой с тяжелыми сумками – тоже разновидность физических нагрузок, а если человек заказывает все необходимое по интернету с доставкой на дом, он начинает меньше двигаться и становится слабее.
Как отметили эксперты, интернет существенно облегчил жизнь современным людям, но на здоровье и физическую форму его влияние все же негативное. Люди, которые еженедельно получают продукты прямо на дом, лишают себя крайне важных для здоровья физических нагрузок. Переноска сумок позволяет взрослым людям оставаться в хорошей спортивной форме и сохранять здоровье в пожилом возрасте, что существенно снижает риск потенциально опасных падений и переломов, а также других проблем со здоровьем. Именно поэтому многие физиотерапевты негативно относятся к покупкам в интернете.
Только в Великобритании количество людей, которые совершают все покупки в интернете, за последние два года увеличилось вдвое — с 7% в 2014 до 14% в 2016. Таким образом, сегодня каждый седьмой житель страны вообще не посещает магазины, предпочитая получать все продукты прямо на дом. В США приблизительно 25% семей занимаются онлайн-шоппингом.
По мере старения скелетные мышцы человека слабеют и сокращаются – это явление получило название саркопения. Именно для борьбы с ней людям и требуются регулярные физические нагрузки.
Теги: Донбасс, здоровье, Интернет, шоппинг
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