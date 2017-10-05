Популярні знеболювальні виявилися отрутою

05.10.2017 07:18

Медики заявили, що популярні знеболювальні, що містять парацетамол, можуть серйозно нашкодити вашому здоров'ю.

Як повідомляє портал Сlutch, часте вживання викликає ниркові коліки, аритмію та навіть смерть.

До такого висновку прийшли американські дослідники, провівши величезну кількість експериментів.

Під приціл фахівців потрапили майже дві тисячі людей, які потрапляють до лікарні через надмірне вживання знеболюючих.

Медики рекомендують створити спеціальне маркування, яка вмістить у собі інформацію про максимально допустиме дозування та негативні наслідки.

Источник: https://from-ua.com