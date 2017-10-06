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Как обмануть старение? 6 советов
Старение – естественный жизненный процесс. Женщины с возрастом подвергаются более выраженным физическим и гормональным изменениям, чем мужчины. Поэтому дамы должны больше заботиться о себе, чтобы подготовить свой организм к предстоящим изменениям. Старение можно отсрочить, но как этого достичь?
Образ жизни
Каждый прожитый момент напрямую влияет на человеческое тело. Поэтому с раннего возраста надо следовать принципам здорового образа жизни. Исследования показывают, что гены оказывают влияние на старение всего на 25%. Остальное зависит от привычек в еде, стрессов, активности и других общеизвестных факторов.
Будьте активны
Физическая активность жизненно важна для поддержания гибкости тела и молодости. Она помогает контролировать гормоны и сохранять умственную и физическую силу.
Специалисты утверждают, что серотонин – гормон, ответственный за поддержание позитивного настроения, сна, аппетита и артериального давления, уменьшается с возрастом. Но физическая активность помогает поддерживать его синтез.
Здоровье мозга
Важно понимать, что старение влияет не только на тело, но и на мысли, умственную деятельность. Поэтому следует проявить заботу о своем мозге так же, как и о своем теле. Вот почему чтение книг, хобби, настольные игры, кроссворды и спорт позволяют сохранить хорошую когнитивную функцию. Нельзя забывать о полезных продуктах для мозга, таких как грецкие орехи.
Найдите работу, которая приносит удовлетворение
Один из способов усугубить признаки старения - быть эмоционально несчастным. Поэтому очень важно, чтобы работающие женщины были довольны своей профессией.
Конечно, нет идеальной работы, но если найти то, что приносит удовольствие, уровень умственного и эмоционального благополучия увеличится. Если человек счастлив в жизни и на своей работе, он всегда выглядит моложе.
Не теряйте любовь к жизни
Мы должны оставаться позитивными, радоваться каждому дню и всему тому, что нам дано. Исследования подтвердили, что люди, которые видят позитивные события в своей жизни, имеют более крепкое здоровье, чем те, кто отрицательно относится ко всему и постоянно жалуется. Жизнь подкидывает нам позитивные и негативные моменты, но только мы решаем, чему будем уделять больше внимания.
Наслаждайтесь жизненным опытом
Жизненный опыт - это учитель и наставник, который дает важные уроки и рекомендации. Важно чаще вспоминать о своих успехах, которых мы достигли и о приятных моментах, а не сожалеть о том, что не удалось и культивировать негативные мысли о старости.
Старение – жизненная константа, от которой нельзя укрыться. Поэтому его стоит принять, понять и даже поблагодарить за него. Если изменить понимание этого естественного процесса, старение может подарить бесценный опыт. Главное – заботьтесь о себе, потому что психическое благополучие и физическое здоровье помогут чувствовать себя прекрасно в любом возрасте.
Светлана, www.vitamarg.com
Теги: Донбасс, здоровье, советы, старение
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