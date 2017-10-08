Путіну – 65. Якими були Сталін, Хрущов та Брежнєв у цьому віці

08.10.2017 10:42

Путін при владі вже більше, ніж Брежнєв. Жириновський стверджує, що закінчення епохи Путіна відбудеться в 2030 році.

В пантеоні кремлівських пенсіонерів поповнення

Президент РФ Володимир Путін вже протримався на верхівці російської влади 17 років і, очевидно, налаштований правити ще не менше. Не зважаючи на чутки про проблеми зі здоров’ям та конфлікти з російськими елітами, лідер країни-агресора у свої 65-ть молодиться, будує далекосяжні плани та у відповідь на запитання про те, чи балотуватиметься на наступних виборах, загадково посміхається. Звісно ж, буде.

Щоправда, цифра 65 дещо псує настрій главі РФ. Річ у тім, що сьогодні Путін сягає пенсійного віку, для держслужбовців. Тобто його ровесникам працювати на державу вже зась. Але ж Путін – особливий. Його посада виборна. А росіян мало хвилює, що країною керуватиме людина пенсійного віку. Та й хіба ж така дрібниця може змінити плани правителя з імперськими амбіціями?

Ймовірно, тривале правління Путіна серед іншого, обумовлене його вмінням аналізувати сильні та слабкі сторони попередників, робити висновки з їхніх помилок та наслідувати правильні кроки. «Главком» проаналізував, що спільного у 65-річного Путіна та його попередниками, коли вони були приблизно у такому ж віці.

Сталін / Путін

У віці 65 років (тобто в 1944 році) Йосип Сталін за підтримки голови НКВС Лаврентія Берії здійснив один зі своїх наймасштабніших злочинів: насильницьке переселення кримськотатарського народу та представників інших національних груп з території Криму (тоді - Кримська АРСР) та подальше насильницьке утримання їх у місцях вигнання - Середньої Азії та інших регіонів СРСР. Дослідники називають різну кількість виселених у 1944 р. кримських татар. За останніми підрахунками – близько 200 тис. осіб. Під час депортації та в місцях спецпоселень від хвороб, епідемій та голоду загинуло майже половина з депортованих кримських татар.

У тому ж році відбулася депортація чеченців та інгушів з території Чечено-Інгушської АРСР. Офіційний мотив обох злочинів – сприяння народів німецько-фашистським загарбникам та колабораціонізм.

Путін також відзначився у справі переслідування кримських татар. У 2014 році Росія анексувала український півострів. Спершу з’явилися «зелені чоловічки» - військові, які фактично захопили Крим. Кримські татари проігнорували псевдореферендум і виступили проти російської окупації. Сьогодні російська окупаційна влада піддає їх переслідуванню і дискримінації: регулярно проводить обшуки у активістів, заводить кримінальні справи на лідерів кримсько-татарського народу.

За рік перед тим, у 1943 році, Сталін фактично створив Московський патріархат. В ніч з 3-го на 4-е вересня відбулася його легендарна зустріч з трьома митрополитами. На зустрічі Сталін заявив, «що церква може розраховувати на всебічну підтримку в усіх питаннях, пов'язаних з її організаційним зміцненням і розвитком всередині СРСР»; було прийнято рішення про створення спеціального урядового органу - Ради у справах Російської православної церкви. Очолив цей орган Георгій Карпов. Перед тим він працював в НКВС, де відзначався особливою жорстокістю на допитах.

Путін також тримає церкву при собі. Московський патріархат – потужний пропагандистський орган. Президент РФ використовує релігію як інструмент провадження вигідної йому політики. http://glavcom.ua/publications/331180-kak-putin-i-gundjaev-ispolzovali-papu.html не лише в Росії, а й в Україні.

Хрущов/Путін

Коли першому секретарю ЦК КПРС Микиті Хрущову було 65 років, відбулися легендарні «кухонні дебати» між ним і віце-президентом США Річардом Ніксоном. Фактично це була серія імпровізованих діалогів на відкритті американської національної виставки «Промислова продукція США» у виставковому центрі парку «Сокольники» в Москві. На виставці був показаний будинок, який міг собі дозволити будь-який американець. Будинок був заповнений новими побутовими приладами - продуктами американського споживчого ринку. Діалоги основному проходили на території моделі кухні заміського будинку. Більшість американців вважають, що Ніксон виграв дебати. Ніксон показав такі досягнення, як посудомийні машини, газонокосарки, полиці супермаркетів, повні товарів, «кадилаки» з відкритим верхом, косметику, туфлі-шпильки і «Пепсі-колу». У свою чергу Хрущов в дискусії підкреслював, що радянська промисловість спрямована не на виробництво предметів розкоші, а на виробництво справді потрібних товарів. На американську побутову техніку він відреагував саркастичним коментарем: «А у вас немає такої машини, яка б клала в рот їжу і її проштовхувала?»

Володимир Путін, не отримавши від США такого очікуваного послаблення санкцій, також часто хизується вдалим, на його думку, імпортозаміщенням. Щоправда, воно стосується не стільки побутової техніки, скільки продовольчих товарів.

Брежнєв /Пут ін

Приблизно у цьому віці (65 років) оточення генерального секретаря ЦК КПРФ Леоніда Брежнєва почало помічати, що вождя з’являються проблеми зі здоров’ям. Брежнєв все частіше виглядав загальмованим, його реакції - неадекватними, у генсека порушилася дикція. Ходили чутки, що в листопаді 1972 року Брежнєв (66 років) переніс інсульт з важкими наслідками. Однак офіційний лікар Кремля Євген Чазов спростовав це. За його даними, Брежнєв переніс інфаркт міокарда ще у часи керівництва ЦК компартії Молдови у 1957 році. Але зміни в серці не мали загрозливого характеру.

Чутки про проблеми зі здоров’ям у Путіна регулярно з’являються у ЗМІ, і так само регулярно сам глава РФ чи його прес-секретар Дмитро Пєсков їх спростовують. Приміром, у березні 2015 року, коли Путін раптово «зник» – припинив проводити наради та спілкуватися з пресою – медіа простір захлинувся чутками про смертельну хворобу ВВП та навіть про його смерть. Однак через тиждень Путін знову з’явився на екранах кремлівських телеканалів.

Свіжіший приклад – у цьому році у соцмережах з'явилася фотографія, де Путін нахилився - і видно, що у нього на спині чи бронежилет, чи корсет. Екс-нардеп Держдуми Ілля Пономарьов потім розповідав: «У бронежилет я не вірю, щоб нормальна людина його весь час носила, а корсет - це відома історія, у Путіна серйозні проблеми зі спиною. Тому як тільки його зловили, він одразу ж поїхав у відпустку в Тиву, де демонструє себе з голим торсом». Пономарьов також додав, що фотографії президента РФ з оголеним торсом потрібні були для того, щоб зняти підозри з приводу його хвороби.

Однак не лише фізичний стан Путіна викликає інтерес. У 2015 році дослідники Пентагону заявили, що президент Росії має серйозний психічний розлад - «синдром Аспергера», який «сильно впливають на його здатність приймати рішення». «Психічний розвиток Володимира Путіна був сильно пошкоджений в дитинстві», - йдеться у звіті.

Російський письменник, публіцист Віктор Шендерович стверджує, що російський лідер живе у повному вакуумі і навіть не використовує інтернет. Письменник вважає, що психічний стан Путіна останнім часом значно погіршився. «Він нікого до себе не підпускає, оточив себе астрологами, чаклунами, відьмами... Ви думаєте, я жартую? Куди там. У Кремлі зараз все робиться згідно з гороскопом і зірками», - стверджує Шендерович. Він також заявив, що Путін страждає на параною, нікому не довіряє, їсть тільки ту їжу, яку йому приготує перевірений кухар.

Андропов / Путін

Юрій Андропов став керівником СРСР у віці 68 років. Однак спільні риси між ним і Путіним теж є. Андропов потрапив у владу з КДБ. На той момент це був перший чекіст, який обійняв посаду голови СРСР. Путін фактично повторив цей шлях.

Історики називають Андропова загадковою людиною без біографії. Він саджав корупціонерів і віруючих, виганяв з країни дисидентів, ввів каральну психіатрію, а також домігся початку афганської війни. Впродовж 15 місяців керував країною - власне, до смерті, яка настала через важке ураження нирок. Навіть чекісти у кількох поколіннях та історики не знають у подробицях його біографії.

Минуле Путіна, як і Андропова, тісно пов’язане із КДБ. Як і екс-керівник СРСР, лідер сучасної Росії оповитий таємницями. Чимало галасу свого часу наробили чутки про те, що впродовж багатьох років Росією керує не Путін, а його двійник. А справжній Путін начебто давно помер. Подейкували навіть, що у президента РФ є не один двійник, а одразу кілька. Підвищило градус і поширене в інтернеті інтерв’ю його колишньої дружини Людмили, яка начебто підтвердила, що її чоловік давно пішов з життя, а останні роки вона мусила бути у «шлюбі» з його двійником. Японське видання «Асахі сімбун»проаналізувало фотографії з офіційних зустрічей Путіна та дійшло висновку: адміністрація президента інформаційно розбиває сконцентрований робочий день господаря Кремля на кілька днів. Таким чином Путін щодня в ЗМІ демонструє активну діяльність, але насправді «звільняє» собі кілька днів щотижня.

Черненко /Путін

Як і його попередник, Костянтин Черненко обійняв посаду генерального секретаря ЦК КПРС у старшому віці – йому було 72 роки (1984 рік). Він розглядався як проміжна фігура, оскільки був важко хворий: отруївся в серпні 1983 року, і тому значну частину свого правління провів в Центральній клінічній лікарні, де іноді навіть проводилися засідання Політбюро ЦК КПРС.

Однією з характерних рис правління Черненка була постійна потреба у возвеличенні іншими: підлеглими, пресою. Тривали час він був «правою рукою» Брежнєва, постійно возвеличував його. Коли ж сам Костянтин Устинович став генсеком, він потребував такого самого ставлення і до себе. Від підлеглих вимагав, щоб вони доповідали йому про відгуки про його бесіди, зустрічі, виступи, читав огляди про власну персону. Як правило, захоплені відгуки про генсека черпалися з радянської преси і преси соціалістичних країн.

Путін пішов значно далі: він не лише створив собі серед росіян образ всемогутнього, мудрого, вольового правителя, а й вкладає чималі фінансові ресурси на підтримку такого іміджу. Такий примус до любові має ефект. Систематичне зомбування населення пропагандистськими ЗМІ дає очікувані плоди: рейтинг Путіна (на відміну від російського уряду та Держдуми) є стабільно високим. За даними російських соціологів, йому довіряють понад 82% росіян.

Источник: glavcom.ua



















