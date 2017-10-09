Як зменшити пітливість тіла?

09.10.2017 14:12

Як позбутись такої проблеми - читайте у "Країні здоров'я".

1. Рятуйтесь водою.

Якщо маєте можливість - приймайте душ не менше двох раз на день, якщо ж ні - беріть на роботу з собою гігієнічні серветки, вони зможуть вас порятувати. Також пийте чисту охолоджену воду. Солодкі напої і вживання гострої їжі, кофеїну - обмежте до прохолодніших часів.



2. Дезодоранти і антиперспіранти.

Насправді, це дві різні речі. Перші допоможуть позбутись неприємного запаху а інші зменшать виділення поту.



3. Натуральність.

Постарайтесь не одягати синтетичні речі - вони створюють ефект теплового удару і тіло ще більше виділятиме піт. Одягайте натуральні тканини - льон , наприклад.



4. На крайній випадок.

Якщо вас не рятує ні душ і ні легкий одяг - зверніться до ендокринолога, можливо це проблема зі шкірою. Лікар випише вам таблетки або спеціальні засоби для гігієни.

