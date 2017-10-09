Все рубрики раздела
- Как перестать есть по ночам - диетологи дали ценные советы22:45
- Продукты, которые крайне полезны для сердца20:27
- Фолієва кислота: лікуємо втому і пригніченість17:33
- ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНТИБИОТИКОВ ОКАЗАЛОСЬ В ЧЕТВЕРКЕ БЕССМЫСЛЕННЫХ МЕДИЦИНСКИХ ПРОЦЕДУР17:03
- В Китае назвали 10 продуктов для самых полезных завтраков15:46
- Як зменшити пітливість тіла?14:12
- Сокотерапія: як смачно і корисно очистити організм12:30
- Сводит ноги судорогой? Проверяйте печень!09:55
- Пять опасных ошибок при приёме лекарств08:57
- Вусики над губою: як їх позбутись08:35
Как перестать есть по ночам - диетологи дали ценные советы
Эксперты подсказали, как избавиться от привычки кушать по ночам.
Образ жизни и питания современного человека с точки зрения диетологии недопустим. Многие позволяют себе кушать всего один раз в день и то вечером или ночью, а все потому, что на работе не было времени, да и нет возможности в течение дня полноценно поесть.
Почему мы "тащим" из холодильника продукты, когда все уже спят?
Причин может быть несколько - от банального голода до психологических расстройств. Но в любом случае врачи рекомендуют определить эту причину и решить ситуацию таким образом, чтобы перестать ночью кушать, потому что для здоровья это пагубно.
Для некоторых людей ночные трапезы довольно-таки объяснимы. Они могут быть теми, кто работает вечером и ночью либо предпочитает быть так называемой "совой", ложась спать под утро и просыпаясь после обеда. В таком случае ночные приемы пищи не такие вредные, как для "жаворонков", но все равно диетологи советуют питаться не менее 5 раз в день, а также составлять свой рацион таким образом, чтобы он был сбалансированным и приносил пользу здоровью.
Итак, как перестать есть по ночам рассказали опытные диетологи:
Обязательно завтракать, иначе регулярное недоедание и нехватка питательных веществ приведет к тому, что вы начнете доедать ночью.
Плотный обед исключит "зверский аппетит", который чаще всего проявляется вечером.
Полноценно ужинать, позволяя себе даже десерт, но не очень калорийный.
Перед сном выпить стакан кефира или молока с медом. Эти напитки заполнят желудок и ночью у вас не возникнет голода.
Избегать стрессов в течение дня, а вечером попытаться отключиться от внешнего мира и уделить время себе или своей семье. Здоровая психика - залог крепкого сна.
За пару часов до сна отключить все своим электронные гаджеты, вас ничего не должно будить посреди ночи, что может подтолкнуть к незапланированному перекусу.
Пить много воды в течение дня. Вода утоляет и жажду и голод, так что 1,5-2 литра воды следует выпивать ежедневно.
Принять душ и почистить зубы. Вечерние гигиенические процедуры должны сократить мысли о еде, если такие имеются, минимум вдвое.
Исключите из своей жизни все возможные причины, которые заставляют вас нападать на холодильник именно в ночное время, тогда вы забудете, что такое перекус в кромешной тьме и тишине.
Источник: http://hronika.info
Теги: Донбасс, еда, ужин, ночь
- Неподконтрольные территории Донбасса можно покинуть без паспорта (ИНСТРУКЦИЯ)21:20
- В оккупированном поселке на Донбассе боевики "ДНР" ищут "украинских диверсантов"20:10
- Реинтеграция Донбасса: в законопроект хотят внести два важных пункта19:35
- На горе Карачун открыли памятник Героям Небесной Сотни16:55
- Ждать недолго: Ярош ожидает скорого освобождения Донбасса и парада в Донецке11:47
- ПОКРОВСК: ВОДОКАНАЛ ГОТОВИТ НОВЫЙ ТАРИФ НА ВОДУ11:35
- Боевики устроили в Тельманово охоту на "диверсантов"11:05
- Ситуация в зоне АТО обостряется10:58
- В МАРИУПОЛЕ ОСМД ЗАКАЗАЛО ОФОРМЛЕНИЕ ПОДЪЕЗДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ХУДОЖНИЦЕ21:39
- Полиция Донетчины за неделю задержала 35 террористов и их пособников21:06
- Как перестать есть по ночам - диетологи дали ценные советы22:45
- Ученые нашли следы жизни в спектре Сатурна22:30
- Друг Путина заявил о попытке госпереворота22:08
- КОМУ ЕЩЕ РАЗРЕШИЛИ НАПИСАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВОЗВРАТ ДЕНЕГ В УКРАИНЕ21:50
- Турция и Украина приняли решение повысить товарооборот – Эрдоган21:35
- Неподконтрольные территории Донбасса можно покинуть без паспорта (ИНСТРУКЦИЯ)21:20
- Цеголко: зустріч між Порошенком та Ердоганом перевершила всі очікування21:10
- Максакова пояснила мотивы заказчика убийства Вороненкова20:51
- Одеські активісти хочуть зірвати концерт Бабкіна20:38
- Продукты, которые крайне полезны для сердца20:27
- Как перестать есть по ночам - диетологи дали ценные советы22:45
- Продукты, которые крайне полезны для сердца20:27
- Фолієва кислота: лікуємо втому і пригніченість17:33
- ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНТИБИОТИКОВ ОКАЗАЛОСЬ В ЧЕТВЕРКЕ БЕССМЫСЛЕННЫХ МЕДИЦИНСКИХ ПРОЦЕДУР17:03
- В Китае назвали 10 продуктов для самых полезных завтраков15:46
- Як зменшити пітливість тіла?14:12
- Сокотерапія: як смачно і корисно очистити організм12:30
- Сводит ноги судорогой? Проверяйте печень!09:55
- Пять опасных ошибок при приёме лекарств08:57
- Вусики над губою: як їх позбутись08:35
- Отличная новость для переселенцев: «их» Министерство и общественники подписали Меморандум
- Как кум Тимошенко вместе с террористами уголь в Польшу продавал
- 5 смертельных ошибок при замене масла в двигателе
- Чего ждать от принятых законов о неподконтрольном Донбассе
- Украина готова освободить Донбасс: в зоне АТО находятся 80-90 тысяч украинских военных, которые просто уничтожат Россию и террористов "ЛДНР", - Жданов
- Ждать недолго: Ярош ожидает скорого освобождения Донбасса и парада в Донецке
- Нужно говорить с жителями Донбасса, по возможности - и с Захарченко
- Кто заплатит за новый газовый тариф: неожиданный прогноз
- Трагедия в «Виктории»: как и почему пытаются посадить 23-летнюю сироту
- Сводит ноги судорогой? Проверяйте печень!