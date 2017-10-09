Сводит ноги судорогой? Проверяйте печень!

09.10.2017 09:55

Традиционная китайская медицина кардинально отличается от европейского подхода к лечению заболеваний. На Западе человека во все времена рассматривали с материальной точки зрения, исследуя организм буквально по клеткам, чтобы выявить факторы, которые привели к возникновению болезни. Безусловно, западные врачи присматриваются к внешним признакам заболевания, однако доверяют ощущениям намного меньше, чем результатам диагностики.

В китайской медицине совсем другой подход к лечению. Восточные врачеватели уверены, что ощущения человека заслуживают самого пристального внимания. Это некий язык, поддерживающий связь разума и внутренний органов. И если это действительно так, то появившиеся заболевания постоянно сигнализируют об этом через внешние проявления. Достаточно лишь знать, через какие органы проявляют себя внутренние заболевания, чтобы своевременно обратить на них внимание и не медлить с лечением.

Давайте поближе познакомимся с удивительным миром восточной медицины и научимся распознавать имеющиеся заболевания по внешним проявлениям. А заодно сравним этот опыт с опытом европейских врачей, которые также накопили колоссальные знания о внешних признаках заболеваний.

Восточная медицина

Древние люди говорили:

Почки связаны с ушами. Почки ответственны за скелет человека.

Печень связана с глазами. Печень ответственна за связки и сухожилия.

Сердце связано с языком. Сердце ответственно за кровеносные сосуды.

Легкие связаны с носом. Легкие ответственны за кожу, волосы и ногти.

Селезенка связана с губами. Селезенка ответственна за мышцы и мягкие ткани.

Заболевания почек

Если отталкиваться от предложенной концепции, получается, что при частых переломах костей следует задуматься не о том, как повысить уровень кальция, а о том, здоровы ли у вас почки. О проблемах с почками свидетельствует и звон в ушах. А ведь в китайской медицине существует и другое известное изречение: «Поясница – дворец почек». В этом смысле, если у вас заныла поясница, есть все основания задуматься о здоровье почек.

Заболевания печени

Ваши ногти стали хрупкими и ломкими? А ведь согласно китайской традиционной медицине: «Ногти являются продолжением сухожилий». В то же время мы помним о связи сухожилий и печени, а значит, вырисовывается очень интересная взаимосвязь – проблемы с ногтевыми пластинами, займитесь здоровьем печени!

Более того, китайским врачевателям известно о связи ног с глазами, а мы с вами уже узнали, об аналогичной связи печени с глазами. В этом смысле, если у вас начало портиться зрение или сводит судорогой ноги, проверьте состояние печени.

Но и это еще не все. Некоторые люди замечают у себя странную особенность. Каждую ночь они просыпаются в промежутке между 1:00 и 3:00 и просто не могут уснуть без помощи снотворных препаратов. И дело тут совсем не в бессоннице. Просто в этот период наблюдается наивысшая активность канала печени. Таким образом, если что-то мешает вам спать в данный ночной период, следует проверить состояние печени. Вполне возможно проблема именно в ней.

Заболевания сердца

Изменения, связанные с языком, как нам уже известно, свидетельствуют о патологиях сердца и сосудов. К примеру, на проблемы с сердцем, в частности, на появление тахикардии и развитие ишемической болезни, намекает покраснение кончика языка. Если же язык начинает искривляться в сторону, это явный признак приближающегося инсульта. Кроме того, о появлении проблем с сердцем сигнализирует и состояние волос. На это намекает ранняя седина и явно говорит начавшееся выпадение волос.

Здесь стоит сказать и о сосудах. Некоторые люди жалуются на боли в груди и области живота, которые они испытывают практически ежедневно, причем в одно и то же время, между 19:00 и 21:00. В этом нет ничего странного, ведь это период наивысшей активности канала перикарда. Такие боли говорят о проблемах с сосудами и возможном развитии атеросклероза.

Заболевания легких

Если у вас постоянно заложен нос, это еще не повод лечить простуду или пить таблетки от аллергии. Велика вероятность, что всему виной заболевания легочной системы.

Заболевания селезенки

Обратите внимание и на свои губы. Если они без видимых причин стали припухлыми – имеются проблемы с селезенкой. На заболевания этого органа намекает бросающаяся в глаза худоба и слабо развитые мышцы.

Западная медицина

Не стоит думать, будто на Западе врачи совсем игнорируют внешние проявления заболеваний. За века существования медицины врачи накопили колоссальный опыт выявления болезней по внешним признакам, о которых должен знать каждый человек, заботящийся о собственном здоровье.

1. Лицо

Бледность лица нередко говорит о нарушении работы почек или развитии анемии.

Красное лицо может свидетельствовать о дефиците магния, но чаще говорит о болезнях кожи.

Желтушность лица является известным признаком патологий печени или желчного пузыря.

Землисто-серым лицо становится в случае нарушения работы почек, при эндокринных и заболеваниях и патологиях ЖКТ. Дополнительным проявлением заболеваний при этом становится появление темных кругов под глазами.

Отеки на лице должны заставить человека проверить работу почек.

Если лицо постоянно увлажняется, это может быть признаком невроза, а может намекать на гормональные нарушения или проблемы с легкими.

Сухость кожи лица считается признаком развития авитаминоза, нарушения работы желудочно-кишечного тракта и даже развития сахарного диабета.

Заметив на лице красные прожилки, можно не сомневаться – у человека повышено артериальное давление. Нередко такой недуг дополняется появлением «мушек» перед глазами.

Выпученные глаза у человека явно говорят о серьезном эндокринном заболевании.

Заметив выделения в уголках глаз можно заподозрить развитие конъюнктивита или подозревать нарушение обмена веществ.

2. Язык

Белый налет, который располагается у основания языка, свидетельствует о серьезном нарушении в ЖКТ.

Аналогичный налет на кончике языка явно свидетельствует о проблемах легочной системы.

Если налет приобретает желтый окрас, есть все основания заподозрить заболевания печени или желчного пузыря.

Когда же налет на языке становится зеленым, появляется необходимость проверить состояние 12-перстной кишки.

Плотный, плохо отделяемый налет, укрывающий поверхность языка говорит о тяжелой вирусной инфекции, поразившей организм. А еще такой налет может свидетельствовать о зашлакованности крови и необходимости срочного ее очищения.

Появление на языке трещинок может сигнализировать о заболеваниях крови, говорить о гормональном дисбалансе в организме или проблемах с почками.

3. Губы

Бледность губ часто указывает на развитие малокровия, но может говорить о недостаточном обеспечении кровью капилляров.

Напротив, потемнение и посинение губ – признак болезни легких или сердечно-сосоудистых патологий.

Крапинки на губах коричневого цвета явно свидетельствуют о появлении глистных инвазий.

Обветренные, а также сухие губы, которые не являются результатом морозной и ветреной погоды, намекают на дисбактериоз и другие проблемы с ЖКТ, в том числе язву желудка.

Если же на губах появились «заеды», это может говорить нехватке витаминов группы B и о проблемах с желудком. Более того, в некоторых случаях это косвенный признак диабета.

4. Ногти

Если ногти стали слишком белыми, есть все основания проверить уровень гемоглобина. Когда же на ногтях обнаруживаются белые крапинки, стоит пропить витаминно-минеральные комплексы для восстановления уровня кальция и цинка.

Ногти желтеют у людей, страдающих гепатитом. Кроме того, подобный признак свидетельствует о нарушении уровня билирубина в крови.

Порой ровные ногти становятся волнообразными. В этом случае не помешает проверить здоровье кишечника.

Подозрительная ломкость ногтей указывает на проблемы со «щитовидкой».

Если у человека ногти становятся круглыми и выпуклыми, словно циферблат часов, это явно говорит о сердечных заболеваниях или нарушении работы легких.

Когда же ногтевые пластины будто исколоты, как наперсток, скорее всего организму не хватает витаминов.

Синюшность ногтей говорит о том, что в конечности плохо поступает кровь, а значит, имеются проблемы с кровообращением.

5. Пятки

Если подошвы ног и пятки начинают «гореть» с характерным покалыванием, скорее всего, вы страдаете от невротического расстройства.

Если пятки сильно пожелтели, можно заподозрить нарушение работы печени.

Когда же подошвы ног постоянно увлажняются, скорее всего, в организме имеется эндокринное заболевание или проблемы с сердцем.

Когда же подошвы ног постоянно увлажняются, скорее всего, в организме имеется эндокринное заболевание или проблемы с сердцем. Ороговевшие и потрескавшиеся пятки заставляют задуматься их обладателя о проблемах органов пищеварения или сбое в работе эндокринной системы.

6. Кожные проявления

Сыпь на подбородке может говорить о проблемах в половой сфере.

О неполадках в работе желчного пузыря явно говорят прыщи, угри и зуд в области лба и височной зоне.

Угревая сыпь на щеках может свидетельствовать не только о гормональных изменениях в пубертатный период. Порой угри появляются как признак проблем с желудком.

Если у человека развился гепатит, на его теле обязательно появляются пигментные пятна.

Купероз – явный симптом, сигнализирующий о нарушении работы сосудов. У больного в этом случае через кожу начинают просвечиваться капилляры в виде звездочек или сеточек.

Как видите, и на Западе и на Востоке люди испокон веков обращали внимание на связь внутренних заболеваний с внешними проявлениями. А это невероятно ценные знания, необходимые каждому из нас. Если мы научимся слышать сигналы собственного тела, и будем знать, что они означают, каждый из нас сможет избежать множества проблем со здоровьем.

Берегите себя!

Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на www.ja-zdorov.ru