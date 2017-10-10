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3 продукта которые перед употреблением мыть нельзя
Полноценное питание – это, конечно, хорошо, однако, существуют еще и другие некие правила обработки тех или иных продуктов. Так, мы расскажем, какие 3 продукта, перед тем, как приготовить, мыть не стоит.
Курица
Конечно, когда речь заходит о том, что перед тем как приготовить мясо любого вида животного, его необходимо помыть. Да, это так, но только в тех случаях, когда речь не идет о курице. На самом же деле, именно курицу мыть нельзя.
Почему? Все оказывается намного серьезней, чем может себе представить любая хозяйка. Журналист ДжоИнфоМедиа Настя Арт выяснил, что именно с этого мясе птицы бактерии не смываются. Более того, они вредят всему, куда попадает вода, уже содержащая их. То есть, если вы направляете курицу под струю воды, то вместе с ее брызгами, вы загрязняете все рядом расположенное с раковиной, в том числе и саму раковину.
Это важный вопрос, и отнестись к нему следует серьезно. Дело в том, что на курице содержится одна из самых опасных бактерий – сальмонелла. Подцепивши эту палочку, больной почувствует такие симптомы, как диарея, тошнота, жар, боль в животе. Лечить ее придется, находясь в больнице от 4 до 7 дней.
Что делать? Все очень просто. Оказывается, сальмонелла при термической обработке сама погибает. То есть, при температуре в 165 градусов, курица становится абсолютно безопасной для организма человека. Есть ли смысл мыть ее перед приготовлением?
Яйца
В этом случае все намного проще. Куриные яйца, произведенные на птицефабриках специально обрабатывают защитным слоем, который предотвращает распространение бактерий на другие продукты. Следовательно, и покупные яйца мыть смысла нет.
Рыба
Вспоминаем первый пункт с курицей. Практически все то же самое. Мытье рыбы приводит только к распространению вредных бактерий на все, куда попадают брызги воды. И, кстати, так же как и с курицей, эти палочки погибают во время термической обработки.
Источник joinfo.ua
Теги: Донбасс, мытье, продукты
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