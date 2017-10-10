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Перед тем, как выйти из дома, следует всегда оставлять монету в морозилке. Это сохранит ваше здоровье

10.10.2017 11:24
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Перед тем, как выйти из дома, следует всегда оставлять монету в морозилке. Это сохранит ваше здоровье

Вы когда-нибудь задались вопросом, почему после возвращения из длительного путешествия цифровые часы в Вашем доме показывают неправильное время?
Вы, наверное, думаете, что были перебои с электричеством. Но даже если это так, Вы не можете быть уверены в том, как долго его не было.
Возможно, что электричество было отключено на несколько дней, в результате чего еда в морозилке разморозилась и испортилась. Как только электричество снова включили, еда снова была заморожена и Вы ничего не заметили. Это может быть очень опасно, так как испорченная еда становится источником распространения бактерий и сальмонелл.
Мы расскажем Вам о самом верном способе, как определить была ли морозилка разморожена, и как узнать, испортилась еда или нет!
Вам понадобится 1 чашка, вода и монета.
Подготовка: налейте воду в чашку и поставьте её в холодильник. Когда вода превратится в лед, положите монетку сверху и верните чашку обратно в морозилку.
Когда Вы вернетесь после отпуска, проверьте, где находится монета, прежде чем употребить что-то из морозилки.
Если монета находится на поверхности льда, это значит, что не было ни одного отключения электроэнергии, или это произошло за более короткий период времени, и вода лишь слегка разморозилась.
Так что еда вполне безопасна!
Если монета находится на нижней части чашки, это означает, что отключение электроэнергии длилось более длительный период, вода полностью растаяла и монета упала на дно. Лучше не употреблять в
пищу продукты из морозилки!
Вы можете использовать этот отличный трюк, когда Вам приходится оставлять свой дом в течение длительного времени!
Источник happy-day.org



Теги: Донбасс, здоровье, монета, холодильник
 
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