Все рубрики раздела
- Сотрудничество с МВФ сыграло с Украиной злую шутку19:58
- Перед тем, как выйти из дома, следует всегда оставлять монету в морозилке. Это сохранит ваше здоровье11:24
- 3 продукта которые перед употреблением мыть нельзя08:22
- Риелтором легко стать, но трудно им остаться07:14
- Как перестать есть по ночам - диетологи дали ценные советы22:45
- Продукты, которые крайне полезны для сердца20:27
- Фолієва кислота: лікуємо втому і пригніченість17:33
- ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНТИБИОТИКОВ ОКАЗАЛОСЬ В ЧЕТВЕРКЕ БЕССМЫСЛЕННЫХ МЕДИЦИНСКИХ ПРОЦЕДУР17:03
- В Китае назвали 10 продуктов для самых полезных завтраков15:46
- Як зменшити пітливість тіла?14:12
Сотрудничество с МВФ сыграло с Украиной злую шутку
Украина очень сильно «расслабилась» после того, как вышла на внешние рынки заимствования капитала. Об этом в эксклюзивном комментарии интернет-изданию Новости Украины – From-UA рассказал экономист, исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко.
По словам нашего собеседника, программа расширенного кредитования от МВФ, которая была открыта в марте 2015 года, предусматривала, что сотрудничество продлится до 2019 года.
«Программа МВФ является одним из винтиков, одним из источников обшей программы кредитования Украины, которая началась в марте 2015 года. Украина в тот момент времени нуждалась в поиске средств около 40 млрд. долл, из которых только 17,5 млрд — это деньги, которые она должна была бы получить от МВФ. Поэтому заявление о том, что мы будем абсолютно успешны в программе, у меня вызывает сомнения, хотя бы потому что из этих 40 млрд мы не получили еще и половины заявленных средств. От МВФ мы получили чуть более 10 млрд. Мы в программе сотрудничества уже больше половины срока, и до сих пор не выбрана еще значительная часть средств. Это говорит о том, что мы не очень эффективно работаем и в программе сотрудничества с МВФ», - объясняет экономист.
По мнению эксперта, программа сотрудничества с МВФ используется в Украине как «некое извинение за то, что правительство либо делает, либо не делает».
«И если надо на кого-то спихнуть вину, то это, как правило, будет МВФ», - добавляет Олег Устенко.
По словам нашего собеседника, ситуация «если кто-то в чем-то виноват, то это МВФ» не является «находкой» нынешнего правительства.
«Это практически всегда отыгрываемая в Украине ситуация. И, как правило, критики правительства тоже используют этот аргумент — лишение суверенитета, плохие действия, вынужденные действия, и все это опять МВФ и неправильная политика Кабмина», - отмечает исполнительный директор Международного фонда Блейзера.
Для того, чтобы мы получили транши от МВФ, продолжает экономист, эксперты Фонда должны, как минимум, увидеть прогресс в нашем бюджете.
«А здесь могут возникнуть серьезные вопросы. Во-первых, бюджет на этот год будет гораздо более дефицитным, чем то, что было заявлено изначально. Изначально было заявлено 2,5%, но, похоже, что будет больше. А если будет больше, то возникает вопрос: мы вообще в состоянии выдерживать взятые на себя обязательства и в состоянии ли мы показать дефицит государственного бюджета в следующем году на уровне этих 2,5% ВВП, если в этом году мы превысим допустимый предел где-то в 1,5 раза?», - отмечает экономист.
Следующий вопрос, который должен возникнуть у МВФ для того, чтобы продолжить сотрудничество, продолжает Устенко, это вопрос, касающийся структурных реформ.
«Из структурных реформ это, прежде всего, открытие Антикоррупционного суда. В Украине выпячивают на первый план пенсии и земельную реформу, хотя в реальности, если почитать документы, видно, что одно из первых требований и, судя по заявлениям, которые звучали из штаб-квартиры МВФ в Вашингтоне, одним из самых главных направлений они как раз считают борьбу с коррупцией. Борьбу с коррупцией они связывают с организацией Антикоррупционного суда. Поэтому в моем понимании, нет Антикоррупционного суда - значит, сотрудничество с МВФ находится в серьезной зоне риска», - объясняет аналитик.
«Что касается Пенсионной реформы. Здесь в реальности у Вашингтона тоже должен возникнуть вопрос: а украинская сторона отдает себе отчет, что она делала не совсем то, о чем она договаривалась? Во-первых, это назвать реформой тоже нельзя. Речь идет о том, что это была попытка расчистки фискального пространства для того, чтобы обеспечить в перспективе выживание пенсионной системы, чтобы не было коллапса. Но с другой стороны, что произошло, оно не очень может помочь в кратко- и среднесрочной перспективе, как это было заявлено в документах о сотрудничестве с МВФ и международными институциями, потому что происходит недостаточно обоснованное увеличение пенсий. Украина брала на себя обязательство, что она ни в 2017, ни в 2018 году не будет проводить индексацию, подписывалась под этим. Стоит подпись 4 игроков: президента, главы Кабмина, министра финансов и НБУ. И тут происходит то, что пытаются выдавать за основное достижение. В реальности это не пенсионная реформа», - отмечает собеседник издания.
Таким образом, констатирует экономист, Украина очень сильно «расслабилась» после того, как вышла на внешние рынки заимствования капитала и одолжила деньги почти под 7,4% годовых на 15 лет.
«Эти деньги Украине одалживали с учетом того, что страна будет активно двигаться по пути структурных реформ, а вот их-то мы как раз не особенно видим. И в данном случае правы представители оппозиции, большая часть которых считает неправильным то, что мы одолжили деньги», - говорит Устенко.
«Я тоже придерживаюсь мысли, что это сыграло с Украиной злую шутку, потому что если посмотреть на то, как изменилась страховка на риск на работу в Украине, так она выросла практически на 1 процентный пункт уже после того, как мы разметили эти 15-летние долговые расписки. То есть если бы сейчас Украина захотела выйти на внешние рынки заимствования капитала, она должна была бы готова платить от 8% годовых. Потому что было общее ожидание, что Украина будет продолжать сотрудничать с МВФ и двигаться по пути структурных реформ, но по факту этого не происходит», - добавил эксперт.
Отметим, ранее сообщалось о том, что Украина планирует получить очередной транш до конца 2017 года, а в 2018 году - завершить программу сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ).
Теги: экономика, Украина, США, Донбасс, НБУ, финансы, коррупция, МВФ, Кабмин
- В Мариуполе картофель напичкан нитратами. ВИДЕО22:20
- В Раде рассказали, как жители неподконтрольного Донбасса смогут получать пенсии21:29
- В Мариуполе перевозчики требуют 230 миллионов компенсации за провоз льготников21:09
- Аваков сделал резонансное заявление: возвращение Донбасса уже "не за горами" - российским наемникам не спастись18:44
- В «ДНР» объявили в розыск главаря боевиков «Мачете»18:21
- В «ДНР» проблемы с интернетом: в «республике» все объясняют «украинской диверсией»17:35
- Районы Донецка будут частично обесточены16:54
- Вооруженные боевики "ДНР" преградили ОБСЕ доступ в оккупированное Седово и требовали от наблюдателей национальные паспорта16:36
- Закон об особом статусе Донбасса вступил в силу16:14
- Череда страшных убийств в оккупированном Луганске продолжается: обнаружено тело пропавшего полгода назад 25-летнего таксиста Сергея Дмитренко14:36
- Минздрав: 69% украинцев занимаются самолечением из-за безденежья 22:39
- В Мариуполе картофель напичкан нитратами. ВИДЕО22:20
- Эксперт объяснил, какие из тарифов ЖКХ для украинцев могут подорожать в первую очередь21:46
- В Раде рассказали, как жители неподконтрольного Донбасса смогут получать пенсии21:29
- В Мариуполе перевозчики требуют 230 миллионов компенсации за провоз льготников21:09
- Турчинов: В РФ поедут только разведчики и шпионы. ВИДЕО20:49
- По Сети прокатилась волна воспоминаний о прежнем Донецке: "Раньше тут пели Beyonce и Rihanna, а теперь даже присесть негде, все разрушили, но зато без "хунты" и "свободные". ВИДЕО20:26
- Сотрудничество с МВФ сыграло с Украиной злую шутку19:58
- "Сколько медведя не облизывай, он добрее не станет", - Цимбалюк рассказал, почему Земан "получит на орехи" в Кремле за идею о компенсации за аннексию Крыма19:34
- Международный скандал: Украина получила пощечину от Венгрии19:11
- Сотрудничество с МВФ сыграло с Украиной злую шутку19:58
- Перед тем, как выйти из дома, следует всегда оставлять монету в морозилке. Это сохранит ваше здоровье11:24
- 3 продукта которые перед употреблением мыть нельзя08:22
- Риелтором легко стать, но трудно им остаться07:14
- Как перестать есть по ночам - диетологи дали ценные советы22:45
- Продукты, которые крайне полезны для сердца20:27
- Фолієва кислота: лікуємо втому і пригніченість17:33
- ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНТИБИОТИКОВ ОКАЗАЛОСЬ В ЧЕТВЕРКЕ БЕССМЫСЛЕННЫХ МЕДИЦИНСКИХ ПРОЦЕДУР17:03
- В Китае назвали 10 продуктов для самых полезных завтраков15:46
- Як зменшити пітливість тіла?14:12
- Отличная новость для переселенцев: «их» Министерство и общественники подписали Меморандум
- Как кум Тимошенко вместе с террористами уголь в Польшу продавал
- 5 смертельных ошибок при замене масла в двигателе
- Украина готова освободить Донбасс: в зоне АТО находятся 80-90 тысяч украинских военных, которые просто уничтожат Россию и террористов "ЛДНР", - Жданов
- Европа на ушах: над Украиной «летает» страшное радиоактивное облако
- Чего ждать от принятых законов о неподконтрольном Донбассе
- Неподконтрольные территории Донбасса можно покинуть без паспорта (ИНСТРУКЦИЯ)
- Ждать недолго: Ярош ожидает скорого освобождения Донбасса и парада в Донецке
- Ищите женщину: у Захарченко неожиданно сделали заявление об убийцах Гиви и Моторолы
- Ходаковский рассказал, кто приказал расстрелять кадыровцев в Донецке в 2014 году