Оптимизация или уничтожение? В селе Покровское закрылась почта

11.10.2017 17:29

В селе Покровское (до переименования - Шлях Ильича), расположенном возле Мариуполя, перестала функционировать почта. 3 октября Нина Шишкина, начальник и единственный сотрудник почтового отделения, заявила о своём увольнении и закрыла почту. В результате без малого 500 пенсионеров, из которых пятнадцать лежачих, остались без почтового отделения.

Нина Александровна уволилась не потому, что не захотела работать. Работать она больше не могла…

Когда «минималка» растёт, а зарплата уменьшается

Нина Шишкина, бывшая заведующей местного почтового отделения, ранее получала 0,7 оклада, что составляло 2240 гривен. В феврале, после того, как размер минимальной заработной платы по стране был увеличен до 3200 гривен, Нину Александровну перевели на полставки. Руководство просто прислало соответствующий приказ с сопровождающим письмом. Было сказано, что начальнику почтового отделения предлагается выбор: согласиться с переводом или же уволиться по собственному желанию. «У меня было и есть безвыходное положение, и я держалась за своё отделение, за свою работу. С теми ценами, что тогда были, ещё можно было как-то прожить», - рассказывает Шишкина. Половина оклада - 1680 гривен. Максимальная сумма, которую получала на руки завотделением, составляла 1450 гривен.

С 1 сентября (после повышения зарплаты) денежный размер полставки увеличился на «астрономическую» сумму - на 470 гривен. Цены же выросли многократно. Нина Шишкина поняла, что исполнять свои обязанности за такую заработную плату она больше не может. Ведь, как всем известно, человек работает, чтобы иметь возможность обеспечивать себя и свою семью, а не потому, что просто хочет убить время.

И чтец, и жнец, и на дуде игрец…

Помимо того, что Нина Шишкина была начальником почтового отделения, она также исполняла обязанности почтальона и… продавца. «Когда перевели на полставки, работы ещё больше прибавилось. Начали нагружать товаром. Хочешь-не хочешь - продавай консервы, макароны, мивину. Я реализовывала все продукты питания, кроме колбасы и рыбы», - поделилась с корреспондентом «Донбасса» Нина Александровна.

Жители села, понимая, в каком трудном положении находится их заведующая почтовым отделением, и, опасаясь закрытия почты, звонили директору Мариупольского Центра почтовой связи Елене Комаровой с просьбой посодействовать тому, чтобы почта в Покровском не закрылась. Общение с руководством почтовиков оставило неприятный осадок. Люди с недоумением и обидой рассказали, что с ними разговаривали «по-хамски, не пожелали выслушать и понять».

В адрес Покровской сельской рады руководство «Укрпочты» прислало письмо, в котором селянам предлагалось самостоятельно найти людей на вакансии начальника и почтальона. В противном случае почтовое отделение будет закрыто, говорилось в письме.

«Это - хамское отношение к селу и к людям, - отметила жительница села, общественница, член НСЖУ Инна Комиссарова. - После принятия Кабмином Постановления об увеличении минимальной заработной платы руководство «Укрпочты» решило сэкономить, вместо того, чтобы выплачивать «минималку». Сэкономить на трудящихся, на людях. Найти работников на предлагаемую нищенскую зарплату невозможно. Значит, Покровское остаётся без почтового отделения». Общественница отметила, что Нину Шишкину на полставки перевели ещё в феврале, а это может означать только одно - к закрытию почты в селе готовились сознательно и заранее.

Пострадают пенсионеры

Закрытие почты наводит селян на невесёлые мысли. И без того нелёгкая жизнь станет ещё труднее. «Ладно мы - пошли на почту раз в месяц, заплатили, газеты, конечно, уже выписывать не будем. Но вот пенсионерам теперь будет нелегко», - рассуждает местная жительница, депутат сельрады, Елена Злывка.

Если почтовое отделение не заработает, 484 пенсионера, проживающие в Покровском, окажутся в положении незавидном. Чтобы получить пенсию, им придётся добираться до 21-го почтового отделения, расположенного в Мариуполе, или переводить пенсию на банковские карточки.

И тот, и другой вариант для пожилых людей - не из лёгких. Посетить мариупольскую почту смогут лишь единицы, ведь не у всех есть для этого силы или родственники с собственным транспортом.

Чтобы перевести пенсию на карточку, надо попасть в банк и в Пенсионный фонд. Опять же - для этого нужны силы и возможности. Кроме того, в самом Покровском нет терминалов, чтобы получать деньги по карточке. То есть, пожилым людям надо будет просить родственников или знакомых о том, чтобы те получили за них пенсии в Мариуполе.

По следам неубранной пшеницы

Селяне в один голос говорят: в том, что почтовое отделение в Покровском закрылось, виновата сельрада. Именно председатель сельрады должен был принять меры к тому, чтобы сохранить почту. «Чтобы работало почтовое отделение в Покровском, нужен штат - заведующая на полном окладе и как минимум два почтальона», - поясняет Инна Комиссарова, добавляя, что ссылки на отсутствие денег в данном случае не годятся. Ведь 25 гектаров пшеницы, которые могли пополнить бюджет села более, чем на 260 тысяч гривен (газета «Донбасс» от 1.09.2017 г.) так и остались неубранными.

Убранная и реализованная пшеница помогла бы селу решить немало проблем - наружное освещение, водоснабжение, дороги и обеспечение зарплаты работникам почты.

Марина ЛИТВИНОВА.

Фото Николая РЯБЧЕНКО.