За нефть и газ. Почему Земан призывает забыть Крым. ВИДЕО

11.10.2017 21:12

Президент Чехии Милош Земан заявил о необходимости прямого диалога между Украиной и Россией по вопрсу Крыма, который, по его мнению, мог бы привести "к некоторой компенсации в пользу Киева".

Выступая на Парламентской ассамблее Совета Европы он также предложил отменить санкции против России, поскольку, как он считает, "аннексия Крыма - решенный вопрос".

Земан стал единственным европейским президентом, открыто поддержавшим Москву после аннексии Крыма и считающим конфликт на Донбассе "гражданской войной".

Пророссийский президент

Накануне Земан заявил, что попытки вернуть Крым Украине привели бы к войне в Европе, но Киев мог бы попробовать получить от России компенсацию.

Такое заявление он сделал, отвечая на вопрос о том, как международное сообщество может заставить Россию прекратить "политику репрессий и нарушение прав человека в Крыму".

"Так хотите ли вы пойти на риск европейской войны?", - ответил президент Чехии встречным вопросом.

Он подчеркнул, что в Крыму "без сомнения была аннексия, но это свершившийся факт".

"Что же мы должны делать? Это ответ на вторую часть вашего вопроса. Если будет диалог между Россией и Украиной, я - это моя точка зрения - считаю, что тогда можно задуматься о компенсации за Крым, финансовой компенсации или же компенсации в форме поставок нефти или газа", - сказал Земан.

Президент Чехии уже не впервые выступает с пророссийскими заявлениями. Еще в 2015 году Земан в интервью для Чешского радио говорил, что Россия и Евросоюз нужны друг другу.

"У меня есть мечта. В долгосрочном будущем Россия будет членом ЕС. Если вам не нравится, думайте, что Евросоюз вступает в Российскую Федерацию. Но результат будет тот же самый", - говорил он.

Земан отмечал, что у России и Европе есть общая проблема - террористы.

"Почему бы не объединиться в этой борьбе? По моему мнению, это самая главная угроза для нашей цивилизации, которая включает в себя Достоевского, Солженицына и многих других", - считает политик.

Однако в прошлом году он говорил не только за себя. Земан, заявил, что мировые политики сегодня признают невозможность вернуть Крым Украине.

"Несомненно, что были нарушены договоры, гарантирующие территориальную целостность Украины. С другой стороны, Хрущев сделал непростительную глупость. Но политики мира признают, что Крым не может быть возвращен Украине", - сказал Земан.

В 2015 году президент Чехии сравнивал факельное шествие в Киеве с нацистской Германией, а Арсения Яценюка, который тогда занимал пост главы правительсвта, называл "премьером войны".

Пророссийская позиция чешского президента неоднократно вызывала вопросы. В марте этого года Земан, отвечая на очередной вопрос о причине его взглядов, в шутливой форме сказал, что является агентом Кремля.

"Вы знаете, я российский агент и, в частности, Владимира Владимировича Путина", - ответил Земан.

С 2014 года в Чехии периодически прохожили акции протеста против пророссийской политики Земана.

Чехия за Земана не в ответе

Стоит отметить, что в Чехии за внешнюю политику отвечает правительство, а президент республики представляет государство на международном уровне. Форма правление в Чехии - парламентская республика, при которой у президента слабые исполнительные полномочия.

Чешский премьер-министр Богуслав Соботка назвал противоречащим внешней политике страны заявление Земана о российской компенсации Украине потери Крыма.

"Выступление Земана в Совете Европы резко противоречит нашей внешней политике, и президент не имел мандата от чешского правительства", - написал он в Twitter.

Премьер также отметил, что руководство страны выступает за уважение международного права и подчеркнул, что санкции в отношении России связаны с выполнением минских договоренностей

По мнению заместителя директора чешского аналитического агентства Европейские ценности Якуба Янды, Земан действует в интересах России и его комментарии направлены на то, чтобы "де-факто легитимизировали российскую оккупацию украинского территории".

"Земан действует как российский троянский конь или как уполномоченный российских интересов за рубежом", - сказал он в комментарии для ВВС Украина.

В то же время депутат Европарламента от Чехии Яромир Штетина назвал слова Земана оскорблением в сторону украинцев.

"Земан заставляет Украину продать часть своей территории. Он забыл или никогда не знал, что такое защищать свободу своей земли. Это плевок в лицо тысячам украинцев, пострадавших за оборону страны", - заявил он ВВС Украина.

В посольстве Чехии в Украине, между тем, отметили, президент Земан выразил личную точку зрения по аннексии Крыма.

В свою очередь посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис сообщил, что чехи пишут по адресу украинского посольства в Праге слова поддержки и извинений за скандальное высказывание Земана.

Украина не торгуется

Украинские политики выступили с осуждением слов президента Чехии об аннексии Крыма, как о завершенном деле.

Так, президент Петр Порошенко, выступая на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы в среду заявил, что "трибуна ПАСЕ была создана не торговли территориями за деньги, нефть или газ".

"Я решительно отвергаю утверждения тех, кто говорит о Крыме как о "завершенном деле", - сказал президент.

Он также призвал ПАСЕ удвоить усилия по защите прав человека и свобод на оккупированных территориях.

"Призываю также Ассамблею продолжать уделять особое внимание вопросу соблюдения прав человека в оккупированном Крыму и Донбассе. Только пристальное внимание к этим регионам сможет сколько-нибудь ослабить нынешние преследования", - сказал Порошенко.

В министерстве иностранных дел выпустили заявление, в котором говорится, что Украина с возмущением восприняла заявление президента Чехии.

"Попытка предложить не только достижение мира с агрессором, но и легитимизацию аннексии Крыма путем "продажи" части нашей территории, является абсолютно приемлемой для современной Европы. Трудно поверить, что мы это слышим от президента страны, которая так сильно пострадала от Мюнхенского сговора", - говорится в заявлении.

Далее внешнеполитическое ведомство называет предложение главы чешского государства выходящим за политические рамки и "откровенным цинизмом".

"Украина никогда не будет торговать своей территорией, своими ценностями и своей свободой. В то же время, в Украине высоко ценят весомую поддержку и солидарность правительства Чехии и чешского народа, которые проявляются в конкретных делах и практической помощи. Ярким примером этому является недавний визит делегации сената Чехии в Донбасс", - резюмируется коммюнике.

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко высказалась в Facebook.

"Чудовищное в своем цинизме выступление президента Чехии Земана на сессии ПАСЕ. Украина не будет торговать своими гражданами, территорией, суверенитетом, честью и достоинством. Это не продается", - написала она.

Россия тоже не в восторге

Интересно, что мнение Киева и Москвы по заявлению Земана совпали в части того, что полуостров вообще не может являться предметом какого бы то ни было торга.

"Предложение выплатить Украине компенсацию в какой-либо форме не выдерживает никакой критики. Россия ничего никому платить не будет. Крым - это не предмет торга или сделки", - заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов указал на "демократическую процедуру вхождения Крыма в состав России".

"Крым - это часть России. Так может дойти до того, что Калининградская область кому-то не понравится, потом кто-то по Сахалину начнет вопросы задавать и так далее. Республика Крым и Севастополь по Конституции России - субъекты России... Единственный выход для Украины из создавшегося положения - признать объективную реальность и за счет взаимовыгодного сотрудничества с Россией в будущем иметь какие-то бонусы именно от такого сотрудничества, а не от чего-то другого", - заявил российский сенатор.

Источник Корреспондент