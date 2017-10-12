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Бути перфекціоністом: чому це шкідливо
В перфекціоніста все під лінієчку. Шкарпетки поскладані за кольорами, вилки натерті до блиску. Хтось дивується і захоплюється чистоті а когось це шокує. Детальніше читайте у "Країні здоров'я".
Перфекціонізм - це прагнення людини доводити результати будь-якої своєї діяльності до відповідності найвищим стандартамі. Для перфекционістів не існує поняття «необхідно і достатньо». Однак у більшості випадків можна самостійно приборкати в собі перфекціоніста шляхом виконання нескладних рекомендацій.
Насправді, перфекціонізм це хвороба. Людина ставить високі планки перш за все для себе і домагається їх досягнення. Але коли вона ставить рівень для інших людей, а вони, звісно, не в змозі його досягнути - ось тоді починаються проблеми.
Перфекціонізм має кілька видів. Найлегша форма - високі вимога до самого себе, найскладніша - вимоги до світу.
У більшості випадків можна самостійно приборкати в собі перфекціоністашляхом виконання нескладних рекомендацій.
Виберіть час і подумайте, чому ви постійно перевіряти себе, приділяєте надмірно багато часу заняттям, з якими можна впоратися за хвилину.Напишіть, що вам заважає працювати без помилок і збоїв.Намагайтеся робити тільки те, що вам під силу.
Дайте собі право бути недосконалими в праці. Усвідомте, що недосконала робота, закінчена сьогодні, завжди краще досконалої роботи, яку відкладають до нескінченності.
Якщо ви ніяк не можете приступити до якоїсь справи через острах, що зробите його погано, використовуйте наступний прийом. Відповідайте собі на питання: що страшного станеться, якщо у мене не вийде? Найчастіше нічого дійсно страшного придумати не вдасться. Так чому не спробувати?
Даруйте собі право на мінімум три помилки на день.
Теги: Донбасс, психология, вред
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