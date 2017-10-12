Празднование Покров Пресвятой Богородицы православные проводят ежегодно 14 октября. Заговоры на Покров помогают незамужним девушкам найти суженого.

Покров Пресвятой Богородицы – великий религиозный праздник. Православная церковь в этот день почитает чудесное явление Девы Марии, случившиеся сотни лет назад в константинопольском храме, где хранилась риза Богородицы. Жители Византии просили Богоматерь о спасении от врага. Дева Мария, явившись по воздуху, горячо молилась вместе с верующими и защитила их от нашествия. С тех пор заговоры на Покров — способ просить Богородицу о помощи.

Покров Пресвятой Богородицы – платок, которым она покрыла толпу в храме, стал символом праздника. По народным поверьям, покров также символизирует свадебную фату. Произнося заговоры на Покров, пресвятую Деву Марию просят о даровании второй половинки и любви. Брак, которому покровительствует Богородица, должен стать долгим и счастливым. Нагадать себе суженого на Покрову — мечта каждой девицы на выданье.

«Как год сей пройдет, так жених меня найдет. Как Покров провожаем, так свадьбу сыграем», — обещают незамужним заговоры на Покров. Поэтому вечером 13 октября и утром 14 октября у одиноких девушек и их родителей популярны заговоры на Покров. Магические слова помогут снять венец безбрачия, создать крепкую семью.

Заговоры на Покров для девушек

«Дева-Богородица, матерь святая, как Ты детей своих покрывалом укрыла, так и меня чепцом женским укрой, на счастье семейное благослови!»

«Богородица-мать, Тебе меня более не колыхать, а Тебе мне женишка подбирать – ладного да красного, светлого да ясного. Чтоб меня любил, на руках носил, не бил, не ругал, а детей даровал».

«Я – девица-краса, у меня длинная коса. Меняю ту косу – да на милого ласку. Богородица-мать, Тебе слова мои услышать-принять. Тебе главу мою покрыть, Тебе к венцу меня проводить»

«Коса-косица, моя родная сестрица, что ж тебе дома не сидится. Пресвятая Богородица, сестру мою к себе прими, косу мне расплети, чтоб жениха мне найти, чтоб за мужем мне встать, чтоб в девках последний год гулять».

«Как сахар сладок, так милый на меня падок. Как сахар здесь лежит, так милый ко мне бежит».

Заговоры на Покров для матерей, которые хотят выдать дочь замуж

«Дитя народила, дитя колыхала, девку взрастила да замуж отдала. Да не за первого поперечного, а за славного да ладного. Аминь»

«Пресвятая Дева-Богородица! Помоги дочери моей жениха найти да замуж пойти. Покрой, Пресвятая Дева-Богородица, главу дочери моей венцом венчальным. Убереги ее от искушений, отвадь от мыслей нерадивых, закрой от мужиков мне не милых. Пусть дочь моя за мужем хорошим встанет, меня словом добрым за то помянет. Аминь!»

«Как пресветлая Богородица покровом землю укрывает, нас всех на счастье благословляет, так и тебя пусть Богородица благословит, пусть мужем добрым да верным наградит».

«Пила сию воду Богородица славная, изопьет же ее и девица бесприданная. По женихам-хлопцам больше не бегать, не ходить, а дома сидеть, детей качать, пироги печь, мужа привечать».

Заговоры на Покров — традиционный способ изменить свою судьбу, перенаправить ход жизни в нужную колею. Православная церковь не одобряет ни заговоры на Покров, ни проведение народных обрядов в дни религиозных праздников, считает их проявлением язычества и неверия в Бога.

Источник: https://from-ua.com