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Пятница 13-е: приметы в этот день
Пятница 13-го в 2017 году будет уже во второй раз. Первую мы сумели пережить еще в январе, а вот будет и вторая. Люди очень давно были склонны к различным суевериям, поэтому не удивительно, что и в такой день, который просто зависит от календаря, есть свои приметы. И мы решили рассказать вам больше об этом, чтобы вы знали, какие приметы и суеверия есть в пятницу 13-го.
Суеверия в пятницу 13-го
Кстати, интересно, что по опросам, огромное количество европейцев боится числа 13. А если сюда вписывается еще и пятница, то вообще страшно.
Многие врачи не очень любят эту дату. Особенно хирурги. Они говорят, что в пятницу 13-го вероятность плохого исхода операции растет вдвое. Некоторые просто напросто переносят их на следующий день. Так, например, в Британии в пятницу 13-го проводится на 50% меньше операций, чем в любой другой день.
Немного странно, но люди, которые связаны с компьютерными технологиями, так же опасаются пятницы 13-го. Они говорят, что в этот день практически всегда случается огромное количество вирусных атак.
Помимо этого, запрещается проводить важные сделки и гулять свадьбы. Все может пойти совсем не по плану.
По народным поверьям, в пятницу 13-го нужно обязательно пойти в церковь. Это поможет избежать всех неприятностей.
Приметы в пятницу 13-го
Считается, что если в пятницу 13-го посадить растение, то оно очень быстро помрет.
Крайне настоятельно рекомендуют, что пятница 13-го – это ужасный день для свадьбы. Если бракосочетание пройдет именно в этот день, то скоро все развалится.
Если вы собрались уйти на другую работу, то, пожалуйста. Только не в пятницу 13-го.
Некоторые программисты говорят, что в пятницу 13-го вирусы особо агрессивны. Ну, и по статистике, это действительно так. Ведь многие хакеры любят "работать" в такой день.
Пятница -13го – это очень плохой день для веселья. Оно может спровоцировать несчастье.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, приметы, суеверие, пятница, 13
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