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Пятница 13-го: что нельзя делать в этот день
В этом году мы уже пережили одну пятницу 13-го. Было это еще в январе, а вот в октябре будет и вторая. Сказать, что это обычный день, нельзя. Как минимум, потому что довольно много народу будет рассказывать о том, что "сегодня пятница 13-го", или же "что нельзя делать в пятницу 13-го", или о каких-то приметах. Стоит относиться к этому серьезно, или нет, выбирать только вам. Но, все же, для самых суеверных, или любопытных, мы решили рассказать, что нельзя делать в пятницу 13-го.
Не берите денег в долг
Лучше в принципе не брать денег в долг. Но считается, что в пятницу 13-го это категорически запрещено делать. Потому, что любой негатив, и другие плохие эмоции будут передаваться именно через деньги.
Считается, что в этот день очень чувствительное подсознание. И если вы будете рассказывать о своих снах, даже близким людям, то можете лишить себя почти всех жизненных сил. Так, что можно просто оставить свои сны при себе, пока пятница 13-го не закончится.
В пятницу 13-го нельзя ссориться и конфликтовать
Нужно сказать, что в этот день все люди крайне эмоциональны, поэтому любой минимальный конфликт перерастет в грандиозный скандал. Так, что, если не сдерживать своих эмоций, то можно сильно пожалеть.
А вот когда пятница 13-го закончится, то можно и выплеснуть все, что накопилось.
В пятницу 13-го нельзя путешествовать
Считается, что в этот день любой дальний путь будет полон сюрпризов, и совсем неприятных. Поэтому любую поездку можно отложить на субботу 14-го.
Нельзя проводить любые медицинские вмешательства
Пятница 13-го довольно сложный день. Некоторые говорят, что в этот день есть большая вероятность того, что все пройдет очень плохо из-за действия медперсонала. Поэтому некоторым, если верить приметам, лучше взять выходной.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, мистика, пятница, 13
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