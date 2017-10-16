10 признаков того, что вы едите слишком много сахара

16.10.2017 08:55

Большинство из нас знает, что сахар не полезен, особенно в больших количествах. Многие думают, что употребление сахара портит зубы и фигуру, добавляя нам лишних килограмм, а также приводит к диабету. Но это далеко не весь перечень проблем, связанных с употреблением сахара. Самое печальное, что многие даже не догадываются, сколько сахара они съедают в день, ведь сахар есть во многих продуктах и напитках, состав которых мы редко читаем или не читаем вовсе. Существует множество тревожных звонков, которые посылает наш организм, чтобы сказать нам, что мы едим слишком много сахара. В этой статье мы приедем основные из них.

Неспособность различать вкус в малом количестве

Вкусовые рецепторы быстро привыкают к большому количеству сахара, которое мы едим. Поэтому со временем они теряют способность различать сладкий вкус и требуют увеличения количества сьедаемых сладких продуктов. В результате, всё, что раньше казалось нам сладким, в скором времени перестаёт им быть.

Кариес

С малых лет мы знаем, что продукты питания, содержащие сахар, влияют на появление кариеса. Бактерии рта питаются сахаром, выделяя вредные кислоты. Эти самые кислоты негативно воздействуют на зубную эмаль. Поэтому, так важно всегда чистить зубы после еды.

Желание есть все больше сладкого

Как уже говорилось раньше, сахар может создавать самую настоящую зависимость. Принятие в пищу сладкого активирует область мозга, вырабатывающего допамин.

Усталость

Глюкоза крайне важна для получения энергии, но, в то же время, и уровень содержания сахара в организме должен быть в норме. При увеличенном количестве сахара, можно наблюдать приступы жара, сменяющиеся усталостью и отсутствием энергии.

Вздутие живота

Виновником этого является фруктоза, так как организм не может полностью её поглотить. Таким образом, фруктоза ферментирует в кишечнике. Сахар – это любимое лакомство вредных бактерий, находящихся в нем.

Проблемы « в постели»

Сексуальные отношения также страдают от избытка сахара. Многие научные наблюдения показывают, что у мужчин это даже может привести к эректильной дисфункции.

Снижение иммунитета

Излишек сахара ослабляет защитную способность организма. 70% иммунной защиты находятся в кишечнике. Большое количество сахара создают дисбаланс бактериальной флоры.

Увеличение веса

Это самый очевидный признак излишка сахара. Организм блокирует сахар, делая его вицеральным жиром.

Бессоница

Излишек сахара влияет и на сон. Если есть сладкие продукты перед тем, как лечь спать, заснуть будет намного сложнее. Сахар мешает выработке серотонина, гормона счастья, и мелатонина, гормона сна.

Бледная кожа

Отличным знаком переедания сладкого является бледная кожа и появление прыщей. Сахар мешает функционированию женских гормонов во время менструаций. Поэтому нехватка в организме коллагена влияет на состояние кожи.

Все эти тревожные признаки указывают на избыток сахара в вашем организме. Поэтому, будьте осторожны и заботьтесь о своём здоровье.

Также советуем посмотреть фильм Джейми Оливера о вреде сахара, о котором мы писали в этой статье: http://www.vitamarg.com/film/best4/7923-that-sugar-film

Светлана, www.vitamarg.com