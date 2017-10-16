Все рубрики раздела
- Эти приемы помогут притянуть деньги в кошелек22:15
- О каких проблемах со здоровьем могут рассказать глаза20:30
- Старение можно отсрочить с помощью группы белков, - ученые18:58
- Ранние предвестники сахарного диабета18:06
- Четыре тревожных признака, что ваш организм закислен, и как с этим бороться14:40
- Почему немеют руки: 7 причин сходить к врачу13:47
- В Украину идет опасный грипп13:00
- Знаки Зодиака, которые уходят и никогда не возвращаются12:15
- П'ять продуктів, які провокують старіння шкіри11:00
- 10 признаков того, что вы едите слишком много сахара08:55
Эти приемы помогут притянуть деньги в кошелек
В некоторые вещи поверить сложно, особенно когда они лишены логического объяснения. Тем не менее это не уменьшает их действенность.
Каждый человек знает приметы, сулящие деньги и удачу. Мы предлагаем применить приемы, которые привлекают деньги в кошелек. Те, кто их практикует, говорят, что они действительно работают!
Привлечение денег
1. Деньги в кошельке складывай лицевой стороной к себе в порядке убывания, чтобы перед глазами в первую очередь были купюры большего достоинства.
2. Не переворачивай банкноты в кошельке вверх ногами.
3. Найди свою счастливую купюру, денежный талисман, сложи ее в кошелек и никогда с ней не расставайся. Последние 2, лучше 3, а в идеале — 4 цифры номера такой купюры должны совпадать с датой твоего рождения.
4. Не складывай деньги в пачки с нечетным количеством банкнот.
5. Если пользуешься валютой разных стран, храни ее в разных отделениях кошелька.
6. Если тебе попалась на дороге монетка, лежащая орлом вверх, подними ее (это к прибыли), если монета лежит орлом вниз — оставь лежать дальше.
7. Выбери правильный кошелек для привлечения денег: он должен быть сделан из натуральной кожи красного цвета.
8. Старые кошельки не храни, лучше выбрось.
9. Помести в кошелек, в отделение с прозрачным окошком, картинку с изображением того, на что ты хочешь накопить крупную сумму.
10. От грязных и рваных купюр избавляйся сразу же, им не место в твоем кошельке.
11. Не оставляй свой кошелек полностью без денег, пусть в нём будет хоть одна бумажная купюра и несколько монет.
Конечно, все эти приемы привлечения денег могут показаться бабушкиными сказками… Если ты не веришь в такие вещи, попробуй отнестись к ним как к игре, чем чёрт не шутит!
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, деньги, приметы
- Конгресс США рассмотрит законопроект о выделении Украине помощи более чем на $600 млн.
- В Конгрессе США рассмотрят выделение Украине 150 млн долларов. на военные расходы
- Стало известно, сколько денег Украине передадут США по делу Лазаренко
- США могут вернуть Украине деньги Лазаренко, но при одном условии
- Американский "Робин Гуд": грабитель банка раздал деньги в автобусе
- Блогер: Почему дураки для «ополчения ДНР» так быстро закончились08:11
- Мариупольский рыбак поймал рыбу без чешуи07:53
- Главный террорист "ДНР" готовит новую постановку: Захарченко объявил о задержании убийц российского наемника Моторолы07:31
- Если уберут Захарченко и Плотницкого: Тука дал любопытный прогноз по освобождению Донбассу21:35
- Законопроект о реинтерации Донбасса: Геращенко анонсировала поправки17:12
- ИЗМЕНИЛСЯ ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ, РАЗРЕШЕННЫХ ДЛЯ ПРОВОЗА НА КПВВ ДОНБАССА15:30
- КАК ПЕНСИОНЕРКА ЛИШИЛАСЬ ВСЕХ СБЕРЕЖЕНИЙ – 70 ТЫСЯЧ ГРИВЕН13:31
- В КОНСТАНТИНОВКЕ ВОССТАНОВИЛИ ПАМЯТНИК УЧАСТНИКАМ АТО12:00
- Только теперь столо известно, почему Порошенко не ввел военное положение в 201407:20
- «ДНР» ВЫДАЛА ДОНЕЦКИМ СТУДЕНТАМ ДИПЛОМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО ВУЗА21:50
- У Авакова сделали громкое заявление о задержанных СБУ людях из окружения Саакашвили09:12
- Возле посольства США начали голодовку переселенцы с временно оккупированных территорий Донбасса. Стало известно, что требуют люди от американских дипломатов08:49
- Многомиллионная афера: НАБУ сообщило о подозрении инвестору "Трейд Коммодити"08:29
- Блогер: Почему дураки для «ополчения ДНР» так быстро закончились08:11
- Мариупольский рыбак поймал рыбу без чешуи07:53
- Главный террорист "ДНР" готовит новую постановку: Захарченко объявил о задержании убийц российского наемника Моторолы07:31
- Преступление экономически и экологически: на Закарпатье хотят вырубить 14000 га леса22:38
- Эти приемы помогут притянуть деньги в кошелек22:15
- Искусственный интеллект считают опасным для человечества21:55
- Если уберут Захарченко и Плотницкого: Тука дал любопытный прогноз по освобождению Донбассу21:35
- Эти приемы помогут притянуть деньги в кошелек22:15
- О каких проблемах со здоровьем могут рассказать глаза20:30
- Старение можно отсрочить с помощью группы белков, - ученые18:58
- Ранние предвестники сахарного диабета18:06
- Четыре тревожных признака, что ваш организм закислен, и как с этим бороться14:40
- Почему немеют руки: 7 причин сходить к врачу13:47
- В Украину идет опасный грипп13:00
- Знаки Зодиака, которые уходят и никогда не возвращаются12:15
- П'ять продуктів, які провокують старіння шкіри11:00
- 10 признаков того, что вы едите слишком много сахара08:55
- Третий подбородок в пузо упирается: донецкие "депутаты" пошли против Захарченко
- Старі жаби квакають: воюючий в АТО російський актор відповів своєму "колезі" Пореченкову
- В Украине рассказали, кто и как заставляет ее признать потерю Донбасса
- На линии разграничения задержали необычную контрабанду
- Четыре тревожных признака, что ваш организм закислен, и как с этим бороться
- Только теперь столо известно, почему Порошенко не ввел военное положение в 2014
- Я не езжу учиться в Америку, – Зеленский уколол Вакарчука относительно президентских амбиций
- Путин побоится идти танками на Киев сразу по нескольким причинам - военный эксперт
- Украина переходит на зимнее время: когда переводить часы и как адаптировать организм
- Основатель «Азова» мог убить себя сам, - Нацполиция