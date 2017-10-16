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Как научиться вставать в пять утра: 10 золотых правил
Как выработать привычку вставать очень рано? Этим вопросом задался один из пользователей популярного сайта. Вот что ответил Дэн Лука— тренер по личностному росту и продуктивности, пишет Обозреватель.
Подъем в пять утра буквально изменил мою жизнь. Всем, что у меня сейчас есть, я обязан этой привычке. Конечно, дело не исключительно в ней, но это основа. Со 2октября 2009 года я встаю в пять утра (в выходные— в семь).
Вопрос не только в привычке— как всегда, дьявол кроется в мелочах.
Два важнейших фактора: как и зачем. Если не ответить на эти вопросы, результат будет в лучшем случае средним.
По данным ученых из Фонда сна, взрослому человеку необходимо от семи до девяти часов сна. Таким образом, нужно отсчитать от времени желаемого подъема семь— девять часов и получить момент, когда пора отправляться в кровать. Мне 36 лет, я сплю семь часов за ночь— и в 80% будних дней я иду спать в 22:30 вечера и встаю в 5:30.
Теперь о стратегии.
Зачем?
Как и в любом другом начинании, "былобы желание, а возможность найдется". Если желание недостаточно сильное или недостаточно отчетливо сформулировано, результатом может стать разочарование.
Итак, почему вам важно просыпаться рано утром? Всего два варианта ответа:
1. Вам это необходимо;
2. Вы этого хотите.
Если речь о первом варианте, все просто: нет выбора— нет проблемы.
Примеры: работа в первой смене; маленький ребенок, которому требуется много внимания; долгая дорога до работы, из-за которой приходится очень рано вставать,— можно продолжать бесконечно.
Кто-то быстро включает автопилот, для других это оказывается суровым испытанием. И подобное врядли можно назвать сбалансированной жизнью.
Еслиже к вам относится второй вариант, то нужна мотивация. Холодным темным утром вылезать из теплой постели— ради чего?
Когда человек добровольно встает в пять утра и доволен этим, чаще всего он либо горит своей работой, либо использует ранее утро как личное время, чтобы зарядиться энергией, очистить голову перед длинным днем, пересмотреть цели и разобраться в себе, пока окружающие еще спят.
Именно поэтому многие великие люди очень рано встают. Они любят быть в тонусе (как в жизни, так и в работе) и стараются определять повестку, а не идти на поводу, реагируя на чужие поступки и обстоятельства.
Вспомним время подъема некоторых известных и продуктивных людей:
-
Роберт Айгер (генеральный директор Disney) — 4:30
-
Тим Кук (генеральный директор Apple) — 4:30
-
Говард Шульц (генеральный директор Starbucks)— 5:00
-
Андреа Юнг (генеральный директор AVON) — 4:00
-
Ричард Брэнсон (генеральный директор Virgin) — 5:45
Задайте себе вопрос: что вами движет?
Если острого желания успеть что-либо сделать утром нет, просыпаться рано у вас не получится.
И нужно соблюдать еще одно условие: в течение дня у вас нет времени на это дело.
Возможно, вы засиживаетесь ночью ради важных вещей (новый бизнес, интересная книга или что-то еще), но получается, что вы уже непродуктивны, поскольку поставили этому делу самый низкий приоритет и отложили его на позднее время.
Гораздо лучше посвятить таким делам утро, когда вы еще бодры и полны энергии. Кроме того, на это время никогда ничего не наложится — в шесть утра никто не позовет вас на встречу, и даже SMS не напишет. Таким образом, ресурсы будут потрачены на наиболее важные дела.
Как?
Предположим, вы нашли свое "зачем". Теперь нужно разработать лучшую стратегию реализации, согласованную с вашими потребностями.
Проще всего— каждую следующую неделю вставать на пять минут раньше. Можно возразить, что это займет очень много времени.
Посчитаем: 5 минут в неделю x 26 недель (полгода) = 130 минут (это больше двух часов!).
Итак, если сейчас вы просыпаетесь в девять утра, всего за шесть месяцев можете довести это время до семи утра (или, соответственно, с семи до пяти).
Хитрость в чем: чтобы встать рано утром, придется также рано лечь спать. Это важнее всего.
Пару дней еще можно ложиться в полночь, а вставать в пять утра, но потом вы точно превратитесь в зомби. Помните, что любому взрослому нужно семь— девять часов хорошего сна.
10 золотых правил хорошего сна
1. Постарайтесь, чтобы большая часть сна приходилась на интервал с 22 до 5 часов— качество сна в это время выше.
2. Убедитесь, что спите семь— восемь часов в сутки.
3. Ложитесь спать и просыпайтесь каждый день в одно и тоже время.
4. Для балансировки уровня мелатонина, который регулирует циклы бодрствования и сна, нужно по крайней мере полчаса солнечного света в день.
5. Убедитесь, что сон соответствует 90-100-минутным циркадным циклам. Например, если мало времени, лучше спать шесть часов, чем шесть с половиной часов. А еще лучше— семь с половиной.
6. Избегайте поверхностного сна и пробуждений среди ночи. Для этого нужно не есть за четыре часа до отхода ко сну и не заниматься спортом три часа.
7. Подготовьте спальню: 18-20°C, хороший матрас, отсутствие освещения и свободная пижама.
8. Разработайте вечерний ритуал отхода ко сну, который поможет постепенно "замедлить" жизненный ритм (спокойная музыка, теплый чай, чистка зубов и т. д.)
9. Постарайтесь хотябы в течение часа перед сном забыть обо всех заботах, обидах и разочарованиях. Доделайте все дела или составьте по ним планы на завтра.
10. Пусть у сна в вашей жизни будет высокий приоритет!
10 золотых правил подъема в пять утра
1. Найдите причину, зачем просыпаться.
2. Представьте себя просыпающимся с улыбкой после сладкого сна.
3. Вставайте с постели сразу после срабатывания будильника.
4. Твердо решите, что в первую очередь утреннее время— для вас и ваших самых важных дел.
5. Найдите партнера по подъему— звоните друг другу каждое утро.
6. Просыпайтесь каждую неделю на пять минут раньше, пока не достигнете желаемого времени.
7. Разработайте приятный утренний ритуал, чтобы после звонка будильника было легче уговорить себя встать.
8. Спите не менее семи часов и ложитесь не позже 22:30.
9. Если пришлось пропустить день, простите себя и продолжайте как ни в чем не бывало.
10. Влейтесь в круг необыкновенных людей, которые живут полной жизнью и встают в пять утра!
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, сон, утро
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