П'ять продуктів, які провокують старіння шкіри

16.10.2017 11:00

Через щоденне вживання неправильних продуктів жінка виглядає і відчуває себе на десять років старіше, ніж є насправді. На швидкість старіння впливає три процеси в організмі - це гликірування, запалення і окислення.

Пшеничні продукти містять тип вуглеводів амилопектин-А. Він підвищує рівень цукру в крові. Це стимулює гликирування в посиленому режимі і призводить до прискореного старіння організму.



Продукти на кукурудзяної основі провокують підняття цукру через фруктозу. За словами вчених, фруктоза в десять разів більше впливає на процеси старіння, ніж глюкоза. Також такі продукти містять велику кількість Омега-6 жирних кислот. Вони призводить до дисбалансу в організмі.



Аби виглядати молодше, відмовтеся від цукру. Його можна замінити на природні некалорійні підсолоджувачі як стевія або шматочок гіркого шоколаду.



Всі рослинні олії, у більшості випадків, піддаються процесу термічної обробки з використанням хімічних розчинників. Краще обирати оливкову, кокосову або олію авокадо.



