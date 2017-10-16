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П'ять продуктів, які провокують старіння шкіри

16.10.2017 11:00
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П'ять продуктів, які провокують старіння шкіри

Через щоденне вживання неправильних продуктів жінка виглядає і відчуває себе на десять років старіше, ніж є насправді. На швидкість старіння впливає три процеси в організмі - це гликірування, запалення і окислення.

Пшеничні продукти містять тип вуглеводів амилопектин-А. Він підвищує рівень цукру в крові. Це стимулює гликирування в посиленому режимі і призводить до прискореного старіння організму.

Продукти на кукурудзяної основі провокують підняття цукру через фруктозу. За словами вчених, фруктоза в десять разів більше впливає на процеси старіння, ніж глюкоза. Також такі продукти містять велику кількість Омега-6 жирних кислот. Вони призводить до дисбалансу в організмі.

Аби виглядати молодше, відмовтеся від цукру. Його можна замінити на природні некалорійні підсолоджувачі як стевія або шматочок гіркого шоколаду.

Всі рослинні олії, у більшості випадків, піддаються процесу термічної обробки з використанням хімічних розчинників. Краще обирати оливкову, кокосову або олію авокадо.
Источник: http://zdorovia.com.ua 




Теги: Донбасс, здоровье, кожа, продукты
 
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