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П'ять продуктів, які провокують старіння шкіри
16.10.2017 11:00
Через щоденне вживання неправильних продуктів жінка виглядає і відчуває себе на десять років старіше, ніж є насправді. На швидкість старіння впливає три процеси в організмі - це гликірування, запалення і окислення.
Источник: http://zdorovia.com.ua
Теги: Донбасс, здоровье, кожа, продукты
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