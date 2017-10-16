Ранние предвестники сахарного диабета

16.10.2017 18:06

На сегодняшний день около 400 миллионов человек на земном шаре болеют сахарным диабетом. Сахарный диабет – это хроническое заболевание, для которого характерно устойчивое нарушение обменных процессов и высокий уровень глюкозы в крови.

Различают 3 основных типа диабета

Сахарный диабет 1-го типа, он еще известен как ювенильный диабет, возникает вследствие дефицита синтеза инсулина. Несмотря на свое название «юношеский», им болеют люди в любом возрасте. У многих этот тип диабета является аутоиммунным заболеванием, когда образующиеся в организме антитела разрушают клетки, вырабатывающие инсулин. Факторы развития диабета 1-го типа: наследственность, недостаток витамина D, вирусные инфекции.

Наиболее часто встречаемый тип диабета — сахарный диабет 2-го типа. Он возникает, когда поджелудочная железа не способна выработать инсулин в количестве, достаточном для регуляции сахара в крови или клетки перестают его воспринимать.

Малоподвижный образ жизни, лишний вес, пожилой возраст, наследственность, высокое артериальное давление, синдром поликистоза яичников, не соответствующее норме содержание триглицеридов в крови – вот наибольшие риски возникновения это типа диабета.

Сахарный диабет 2-го типа встречается у 90% больных сахарным диабетом. Это более 8% взрослого населения планеты. 2-й тип диабета развивается как у мужчин, так у женщин.

Гестационный сахарный диабет – патологическое состояние, возникающее у некоторых женщин в период беременности. Для женщин старше 25 лет, а также латиноамериканок, афроамериканок, уроженок Азии и американок характерны частые случаи развития гестационного сахарного диабета.

Диабет обычно называют молчаливым убийцей в силу того, что его симптомы часто остаются незамеченными в течение длительного времени. Выявлением диабета на ранних его стадиях, своевременно начатым лечением можно предупредить возникновение многочисленных тяжелых осложнений, связанных с поражением глаз, почек, нервной системы, нарушениями периферического кровоснабжения, осложнениями во время беременности.

Также не стоит забывать о профилактике сахарного диабета, которая предполагает, в первую очередь, изменение образа жизни. Это отказ от курения, физическая активность, здоровое сбалансированное питание (не злоупотребление красным мясом, переработанными продуктами, исключение вредных жиров). Ниже мы расскажем вам о 10 главных ранних признаков сахарного диабета, на которые следует обратить внимание.

10 главных ранних признаков сахарного диабета

1. Учащенное обильное мочеиспускание

Полиурия — это один из наиболее ранних симптомов диабета независимо от его типа. Вследствие замедления усвоения глюкозы, ее количество в крови возрастает. Начинается усиленная работа почек, которые выводят избыточную глюкозу в мочу. Вода не поглощается организмом, а усиленно выделяется из него.

Если у вас учащается мочеиспускание, значительно увеличивается количество мочи, особенно ночью, это сигнал того, что нужно срочно обратиться к врачу.

2. Неутолимая жажда

В результате учащенного мочеиспускание происходит значительная потеря организмом жидкости.

Если для утоления жажды вы употребляете сладкие напитки (сладкую газированную воду, соки), это может привести к еще более высокому содержанию сахара в крови, а значит и к усилению жажды.

В случае постоянной жажды, которую невозможно утолить водой, немедленно обратитесь к врачу.

3. Неутолимый голод

Человек постоянно испытывает чувство голода из-за нарушения в организме обменных процессов: клетки перестают усваивать глюкозу, которая является «топливом» для клеток.

Организм ищет другие источники энергии. Но даже потребление значительного количества пищи не насыщает человека, он не может утолить чувство голода, так как переедание еще больше повышает уровень сахара в крови. Проблема только ухудшается. В этом случае вы тоже должны, не откладывая, обратиться к врачу.

4. Долго заживающие раны

Высокий уровень сахара приводит к утолщению стенок артерий, к сужению кровеносных сосудов, что ухудшает кровоснабжение тканей, доставку к ним питательных веществ, насыщение их кислородом. В итоге требуется больше времени для заживления ран, порезов, даже простых царапин.

5. Рецидивирующая инфекция

Оказывается, что при высоком уровне сахаре человек становится очень восприимчив к различным инфекциям. Особенно часто возникают заболевания мочеполовой сферы и кожные заболевания. При постоянно повторяющихся воспалительных заболеваниях вы должны обязательно обратиться к врачу, проверить уровень сахара в крови.

6. Необъяснимая потеря веса

Как излишний вес, так и потеря веса без видимых на то причин, могут указывать на развитие диабета.

Похудение обусловлено или чрезмерной потерей воды вследствие учащенного мочеиспускания, или неспособностью усваивать глюкозу.

Недостаточное количество инсулина компенсируется за счет белков, содержащихся в мышцах. Белки организм использует как альтернативный источник энергии. Люди при этом, как правило, резко худеют.

7. Хроническая усталость и мышечная слабость

Хроническая усталость – достаточно часто встречаемый симптом при сахарном диабете, особенно при диабете 1-го типа. Она негативно влияет на повседневную жизнь человека. Неспособность инсулина доставить глюкозу клеткам исключает ее из энергетического обмена. Организм недополучает так необходимые ему калории.

Кроме того, из-за недостаточного кровообращения, клетки не снабжаются в полном объеме необходимыми питательными веществами и кислородом. В результате человек постоянно чувствует усталость и слабость даже при достаточном количестве сна.

8. Онемение, чувство жжения и покалывания

Такие расстройства чувствительности, как ощущение онемения, чувство покалывания очень характерны для сахарного диабета. Ухудшение кровоснабжения, приводящее к изменению проведения нервных импульсов, может вызівать в последствие серьезное поражение нервной системы, например, диабетическую периферическую нейропатию. Поэтому также необходима консультация врача.

9. Зуд и сухость кожи

Высокий уровень сахара в крови вызывает дисфункцию сальных и потовых желез. Кожа становится сухой и чувствительной. Снижается защитный барьер кожи, что облегчает проникновение в кожу инфекции, аллергенов и токсинов. Зуд в большинстве случаев возникает как результат сухости кожи и грибковой инфекции. Часто при диабете на коже (в области паха, шеи и подмышках) возникают темные пятна.

Если вас постоянно беспокоят зуд, жжение на различных участках тела, сухость кожи даже при ее постоянном увлажнении, обязательно проконсультируйтесь с врачом.

10. Нарушение зрения

У вас перед глазами все расплывается, вы видите как бы в тумане, теряется острота зрения, вам трудно рассмотреть детали. Все это может свидетельствовать о высоком уровне сахара в крови. Если данные симптомы оставить без внимания, то со временем на сетчатке глаза могут образоваться новые кровеносные сосуды и появиться очень серьезные проблемы, в частности, такие заболевания, как глаукома, катаракта, ретинопатия.

При привальном лечении и соблюдении необходимого режима питания сахарный диабет всех типов имеет положительный прогноз, человек не теряет трудоспособность, не нарушается привычный для него способ жизни. При наличии у вас хотя бы одного из перечисленных симптомов, не откладывайте свой визит к врачу!

Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на headinsider.net