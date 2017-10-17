Акция 17 октября. Что означают три главных требования и согласится ли на них Порошенко

17.10.2017 15:44

Сегодня в Киеве возле Верховной Рады дпроходит большой митинг в поддержку политической реформы. Его организовывают самые разные партии, общественные движения и организации.



"Страна" не раз писала о ходе подготовки этого мероприятия. Накануне мы решили подробно разобраться с основными требованиям организаторов. Их, собственно, три.



Первое - отмена неприкосновенности народных депутатов.



Второе – принятие нового избирательного закона (отмена мажоритарной системы и переход к открытым партийным спискам).



Третье – создание антикоррупционных судов.



Все три требования уже оформлены в законопроекты и один из организаторов акции нардеп Мустафа Найем говорит, что парламенту потребуется от получаса до 2 часов, чтобы их принять и, тем самым, выполнить требования протестующих.



Получится ли это?



1. Отмена неприкосновенности



Что именно требуют. На самом деле, полностью отменять иммунитет для депутатов хотят далеко не во всех силах, что выходят сегодня на акцию у Рады. Однако, формально, протестующие будут требовать принятия законопроекта № 6773, который меняет Конституцию в части депутатской неприкосновенности.



Документ авторства народного депутата Юрия Левченко (внефракционный, член партии "Свобода") изымает из статьи 80 Основного закона упоминание о депутатской неприкосновенности и требование привлекать к уголовной ответственности, задерживать или арестовывать парламентариев только с согласия Верховной Рады.



Таким образом, эта статья гарантировала бы депутатам только отсутствие юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах (за исключением ответственности за оскорбление или клевету).



В мировой практике это называется индемнитет.



Под законопроектом, помимо Левченко, подписались еще 157 депутатов, в том числе из провластных фракций, включая представителя президента в парламенте, заместителя председателя фракции "Блока Петра Порошенко" (БПП) Ирину Луценко.



В чем суть. Это требование можно отнести к числу наиболее парадоксальных. За всю политическую историю Украины еще не было случая, чтобы оппонирующие власти силы требовали отменить депутатскую неприкосновенность. Как правило, это требовала сама власть, расчитывая получить рычаг давления на оппозиционных депутатов при помощи уголовных дел.



И сейчас, кстати, президент также неоднократно заявлял о необходимости снятия неприкосновенности.



Не удивительно, что к законопроекту неоднозначное отношение даже среди организаторов митинга 17 октября.



Так, лидер общественной инициативы "Хвыля" Виктор Чумак считает, что полностью отменять неприкосновенность не стоит. "Нельзя же исключать, что неугодные этой или какой-то другой власти депутаты станут объектом провокаций, – полагает нардеп. – Умельцы подкидывать наркотики не перевелись в наших правоохранительных органах. Дабы обезопасить парламентариев от расправ, необходимо оставить иммунитет, но прописать в законе быструю, прозрачную и понятную процедуру привлечения к ответственности. Иначе мы рискуем вместе с водой выплеснуть и ребенка".



Еще один депутат высказался более жестко. "Отмена депутатской неприкосновенности окончательно закроет возможность политической активности для любых сил, которые не опираются на поддержку власти, американского посольства или же военнизированных формирований, – говорит нардеп, пожелавший остаться неназванным. – Отмена неприкосновенности приведет к полной деградации политической жизни страны. К торжеству права силы, а не права закона. Можно понять почему организаторы акции 17 октября призывают отменить неприкосновенность. Они полагают, что их, в случае чего, прикроют страны Запада, а в случае со "Свободой" и "Нацкорпусом" – вооруженные батальоны. Но такой расчет может оказаться слишком самоуверенным".



Смогут ли принять? Для внесения изменений в Конституцию необходимо минимум 300 голосов депутатов. Причем, в любом случае, они принимаются в два чтения (после первого законопроект отправляется в Конституционный суд).



При этом, несмотря на подписи влиятельных членов провластных фракций, документ блокируется на уровне парламентских комитетов, говорит один из активных сторонников отмены иммунитета народный депутат Мустафа Найем. Или же команда президента просто выжидает.



Генеральный директор Комитета избирателей Украины (КИУ) Алексей Кошель считает, что депутаты не из числа "заговорщиков" все же опасаются отменять неприкосновенность и вряд ли в массе своей пойдут на то, чтобы изменить закон.



Даже насчет готовности президента на самом деле отменять депутатскую неприкосновенность есть большие сомнения.



"То, что отмену лоббируют еврооптимисты – это понятно, – говорит один из нардепов правящей коалиции. – Они выражают позицию Запада, который хочет при помощи НАБУ, антикоррупционых судов и отмены неприкосновенности получить полный цикл контроля над украинской элитой, в том числе и той, которая сидит в парлаемнте – от уголовного дела до посадки. Думаю, что на Банковой смогут сложить дважды два и не будут торопиться с отменой неприкосновенности".



2. Отмена мажоритарки, открытые списки



Что именно требуют. Законопроект № 1068-2 о новых правилах выборов в Верховную Раду, соавтором которого является Виктор Чумак, предлагает заменить нынешнюю смешанную избирательную систему (партийные списки плюс мажоритарные округа с пропуском для самовыдвиженцев) на чистую пропорциональную систему, но по открытым спискам. Когда избиратель голосует не только за партию, но и за конкретного кандидата в ней, формируя список политсилы из наиболее популярных.



Вся Украина разбивается на 27 больших избирательных округов (один округ – один регион). В каждом партия выдвигает не менее пяти своих представителей, которые составляют ее региональный список. Проходной барьер с 5% понижается до 3%. Если политсила прошла в парламент, то кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов, попадают в ее окончательный общегосударственный список.



"Избиратель сможет выбирать среди кандидатов одной партии. Чем больше избирателей проголосуют за кандидата, тем выше в списке он поднимется", – объясняет депутат Чумак.



В чем суть. Мажоритарная система (когда избиратели голосуют за конкретного кандидата на одном из округов) по общему мнению является одной из основ политической коррупции в стране. Зачастую округа просто покупаются кандидатами, либо "завоевываются" при помощи тотального использования административного ресурса. Поэтому отмена мажоритарки – явление, безусловно, положительное.



Правда, открытые списки тоже бывают разными. Например, на прошлых местных выборах в 2015 году, применялась очень специфическая пропорциональная система с открытыми списками, когда кандидаты от партий соревновались за конкретные отдельные избирательные округа, а не за место в общем партийном списке.



Что привело к разгулу доселе невиданной коррупции в плане покупки голосов избирателей.



Но нардеп Чумак говорит, что в его законопроекте эта проблема будет решена.



"В 2015 году была та же мажоритарка, но только партийная. И возможность "засеять" округ имелась и ею многие пользовались. В региональном округе размером с область это будет сделать значительно сложнее и дороже", – утверждает Чумак.



Правда, Алексей Кошель все равно видит в этом законопроекте недостатки, среди которых выделяет возможность распределять региональные округа между выгодными для партии кандидатами, сводя их с откровенными слабаками и сводя к нулю конкуренцию.



Смогут ли принять? По мнению Виктора Чумака, закон, несмотря на всю радикальность предлагаемых перемен, имеет шансы пройти в Раде. "Даже депутаты-мажоритарщики могут поддержать. Многие из них понимают, что избирательную систему нужно менять. Кого-то занесла в Раду революционная волна, и они понимают, что во второй раз их "перебьют" толстосумы. А так у них есть вариант присоединиться к близкой по духу партии и побороться за кресло в новой Раде", – полагает Чумак.



"Проблема в том, что в Раде зарегистрированы вместе с законопроекта Чумака еще пять "избирательных" проектов, в ряде которых тоже идет речь об пропорциональной системе с открытыми списками. Когда у разных политсилы свои варианты закона, принять один из них всегда сложно", – комментирует Алексей Кошель.



Впрочем, куда большую проблему составляет то, что отмена мажоритарки невыгодна власти и многим депутатам-мажоритарщикам. А это – однозначно большая часть парламента. Поэтому провести закон о переходе на чисто партийную систему выборов будет непросто.



3. Антикоррупционный суд



Что требуют. Требованием сегодняшней акции станет скорейшее принятие старого законопроекта № 6011 авторства народных депутатов Егора Соболева ("Самопомощь"), вице-спикера Оксаны Сыроид, Ивана Крулько ("Батькивщина"), Светланы Залищук, Мустафы Найема и Сергея Лещенко (все БПП).



Он предполагает создание антикоррупционного суда, который бы вел рассмотрение всех дел, находящихся в подследственности у НАБУ.



В чем суть. Система антикоррупционных судов в связке с НАБУ и САП даст возможность создать замкнутый цикл, внутри которого будут и возбуждаться уголовные дела, и выноситься по ним приговоры. Сейчас многие действия НАБУ блокируются на уровне судебной системы, а потому создание антикоррупционных судов, по мнению сторонников этой идеи, сможет, наконец-то, запустить реальную борьбу с коррупцией на высшем уровне.



Противники же идеи говорят, что таким образом Запад (который, как считается, контролирует НАБУ) хочет получить полный контроль над украинскими политиками, чиновниками и бизнесменами через уголовно-тюремную перспективу.



Такая перспектива властям, понятное дело, не сильно нравится, поэтому создание антикоррупционных судов всеми силами блокируется. Хотя, на словах, все, включая президента, вроде бы за.



Смогут ли принять? После того, как Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия, ВК) поддержала саму идею антикоррупционных судов, лоббисты их создания получили дополнительный аргумент в споре с оппонентами. Правда, те тоже после выводов ВК поменяли позицию: нужен новый (и уже третий по счету) законопроект, которые учтет пожелания комиссии парламента.



Проект действительно позволяет создать антикоррупционный суд, но ВК высказала претензии к предложенному отбору судей. В нем участвуют только политические субъекты – президент Украины, Верховная Рада и министр юстиции (от его имени идет представители доноров борьбы с коррупцией), а значит возможна политизация процесса.



На этом основании противники документа требуют от соавторов его отозвать. Вероятнее всего, те удовольствуются принятием его хотя бы за основу, а не в целом, как требуют публично.



Ну а дальше документ отложат в долгий ящик.



За два часа принять ничего не успеют



Таким образом, как видим, ни одно из требований митингующих Рада не сможет удовлетворить "за два часа".



Даже если на то будет воля власти (а ее очевидно нет), рассмотрение законопроектов затянется на несколько недель. Сначало первое чтение, потом поправки, потом, если повезет, когда-нибудь дойдет и до второго чтения. На котором "вдруг" голосов не хватит. Либо, при помощи поправок, суть законопроектов будет изменена до неузнаваемости.



Депутат Виктор Чумак считает это вполне возможным вариантом развития событий для всех трех требований организаторов митинга.



"Я не исключаю, что президент, к которому мы апеллируем, нас легко поддержит. Он предложит Раде за все проголосовать в первом чтении и спустит таким образом пар. А потом все затянется", – прогнозирует Чумак.



Народный депутат от БПП Мустафа Найем говорит о шансах на первое чтение уже во вторник. "Все зависит от понимания ситуации президентом и спикером", – полагает он.



При этом обещает, что организаторы не отступятся, если их условия не выполнят до конца. "Если надо будет, продолжим акцию", – обещает нардеп. Другой вопрос, хватит ли ресурсов продолжать или того больше – организовать новый масштабный митинг.



Правда, как уже отмечала "Страна", есть мнение, что требования митингующих – всего лишь формальный повод поднять народ на протест и "заякориться" в центре Киева.



Процедурные проволочки с принятием законопроектов могут трактоваться как попытка президента и правящей коалиции в Раде саботировать процесс. А это, в свою очередь, позволит перейти и к более радикальным требованиям.