"Не смешите килограммом мяса". Как украинские пенсионеры отреагировали на "осовременивание" пенсий

18.10.2017 15:56

На этой неделе, 11 октября, вступила в силу пенсионная реформа, истинная цель которой было скрытое повышение пенсионного возраста - увеличение необходимого стажа для выхода на пенсию до 25 лет в 2018 году и постепенное повышение до 35 лет в 2028 году.

Также в рамках реформы было проведено "осовременивание" пенсий. Соответствующий закон, принятый на прошлой неделе Верховной Радой, был опубликован в парламентской газете "Голос Украины" накануне, передает strana.ua.

Не удивительно, что во время заседания Кабинета министров в среду премьер Владимир Гройсман обрадовал пенсионеров тем, что начинается процесс выплаты повышенных пенсий. Гройсман подчеркнул, что власть обеспечит уже в этом месяце повышенные выплаты более чем 9 млн пенсионерам, а минимальная пенсия будет равна 1450 грн.

"Страна" решила узнать у тех, кто уже получил "осовремененные" выплаты, сколько пенсионерам добавили денег, и оказалось, что большинство получили совсем незначительные доплаты.

— Такая теперь у вас будет пенсия, Вы счастливы? — оператор Пенсионного фонда спрашивает у пенсионерки из Харькова, получившей доплату в сумме 897,76 гривен к своей 1626 гривнам, звонящей на горячую линию Пенсионного фонда.

— Та счастлива, конечно. Мне 80 лет, слава Богу, хоть немножко улучшится мое материальное положение, — пенсионерка едва сдерживает слезы на том конце провода.

11 аудиороликов о том, как взволнованные пенсионеры звонят на горячую линию, чтобы узнать, какая у них теперь будет пенсия, гордо выложило на своем официальном сайте Министерство социальной политики.

Во всех, без исключения, роликах - суммы повышения приличные. Шахтеру с 42 годами подземного стажа к его 4 тысячам пенсии начислили дополнительно 6 тысяч гривен, еще одному шахтеру из Краматорска - 6478 гривен.

Да только слезы радости от "осовременивания" пенсий не у всех...

Утром 12 октября в "советской" девятиэтажке на столичной Оболони киевские пенсионеры как никогда ждали почтальона - всем не терпелось узнать, как изменились их пенсии. В разговоре со "Страной" почтальон озвучивает среднюю сумму прибавки - 200-250 гривен.

Например, пенсионерка Галина Ивановна, проработавшая 35 лет на заводе железобетонных конструкций к своей пенсии получила прибавку 220 гривен. А ее соседка Анна Васильевна с 40-летним стажем удостоилась повышения на 241 гривну - с 1619 до 1860.

В этой "панельке" самую большую прибавку к пенсии получил 78-летний инженер Владимир Иванович с 55-летним стажем работы - теперь его пенсия буквально на несколько гривен меньше 4 тысяч. О сумме прибавки в 241 гривну, рассказывает "Стране" и бухгалтер с 40-летним стажем. Акушерке с 40-летним стажем добавили 800 гривен. Шахтеру-переселенцу из Красного Луча добавили 420 гривен и теперь его шахтерская "минималка" 4356 грн.

В общем, в реальности ситуация отнюдь не такие красочная, как в информационной кампании Министерства соцполитики. Большие повышения - это скорее исключение, чем правило. В основном прибавка составляет в пределах 150-400 гривен.

О том, что прибавку более чем в 1100 гривен получит его мама, на днях журналистам рассказывал и сам министр социальной политики Андрей Рева.

— Я позвонил в Пенсионный фонд Винницы. Спросил: посчитайте, пожалуйста, сколько у мамы моей пенсия. Она работает учительницей, ушла на пенсию в 1994 году. У нее пенсия 1681 грн. Уже закон принят, уже все новые параметры есть. Посчитайте, пожалуйста. Мне ответили, что у моей мамы будет пенсия 2841 грн с 1 октября, - рассказал Рева.

В социальных сетях и на форумах родственники украинских пенсионеров массово приводят примеры повышений из жизни своих близких. Такие показатели, как у мамы министра, мало у кого имеется.