Почему боевики "ДНР" усилили обстрелы под Донецком

18.10.2017 12:34

Из последних сводок пресс-центра штаба АТО четко видно, что террористы сосредоточили свою деятельность преимущественно на Донецком направлении. Там в последние дни наблюдается повышение огневой активности боевиков и, как следствие, именно там несут наибольшие потери Вооруженные силы Украины, пишет "Депо".

Так, 16 октября около 18:00 в результате обстрела противника в районе Каменки погиб боец ​​72-й ОМБр. В тот же день неподалеку Невельского подорвался на неизвестном взрывном устройстве и получил смертельные ранения военнослужащий 57-й ОМПБр. Оба населенных пункта находятся очень близко от линии фронта.

А уже 17 октября в Марьинка, в результате обстрела укреплений сил АТО из стрелкового оружия, погиб еще один боец ​​ВСУ (подразделение пока не уточняется). Впоследствии стало известно, что за минувшие сутки погибли двое бойцов. И это не считая раненых.

Но чтобы понять мотивы такого поведения боевиков, давайте вспомним - как Донецк стал прифронтовым городом.

Как известно, в 2014-м году украинские войска, подойдя вплотную к захваченному сепаратистами областному центру, освободили Донецкий аэропорт и остановилась. Вместо освобождения города путем штурма и зачистки, тогда военным командованием было принято решение брать его в окружение. И этот замысел тогда почти сработал - чтобы замкнуть кольцо, оставалось освободить только Иловайск ...

С тех пор произошло много событий, в том числе ВСУ вынуждены были оставить село Спартак, а также с героическими боями отдать Донецкий аэропорт (точнее то, что от него осталось).

С начала 2016 года ВСУ начали так называемое "ползучее наступление" и отвоевали у террористов большой кусок "серой зоны". Однако, подобравшись вплотную к городу, снова остановились.

Если брать наше время, то сейчас наблюдается определенное "проникновение" украинского присутствия на территорию города, в частности в восточные и северные районы. Стоит отметить, что такая тактика имеет свой эффект, и довольно немалый: донецкие боевики постоянно находятся в напряжении, а руководство "ДНР" сидит, что называется, «на чемоданах».

А с другой стороны - происходит все это на фоне боев и артиллерийских перестрелок вокруг Донецка и постоянных попыток боевиков прорвать фронт и потеснить украинцев.

Мы уже писали о неудачных попытках прорыва боевиков "ДНР" в этом направлении, последняя из которых была в конце мая этого года. Тогда штурмовая группа рашистов наткнулась на огневое противодействие украинских войск, после чего остановила наступление и попыталась закрепиться в нейтральной зоне. Однако, под воздействием огня ВСУ враг вынужден был отойти на исходный рубеж.

Собственно, с тех пор террористы и начали методично и целенаправленно обстреливать позиции ВСУ вблизи Донецка из всего вооружения подряд, с непродолжительными перерывами во время "перемирий".

Обстрелы при этом ведутся, в основном, из Крутой Балки, Путиловской Рощи (на севере Донецка) и Спартака.

Вполне возможно, что Захарченко поставил перед своими головорезами соответствующую задачу: любой ценой отодвинуть украинцев от Донецка и, если не захватить новые позиции самим, то хотя бы сделать их максимально непригодными для пребывания ВСУ.

Ведь украинские диверсионно-разведывательные и штурмовые группы также времени зря не теряют и время от времени к нам поступают сообщения о стрелково-минометных боях в районе Трудовских (Петровский район Донецка), Партизанского проспекта, Железнодорожного вокзала (все Киевский район Донецка) и даже ЦУМа (Ворошиловский район, географический центр города). А кому по ту сторону поребрика такое понравится?

Однако, если это действительно так, то боевикам нужно успеть справиться со своей задачей к зиме. Ведь, как показывает пример прошлого года, зимой, когда была лучше просматриваемость территории, боевики держались чуть подальше и не так часто высовывались, а когда появилась "зеленка", начали возвращаться на свои старые позиции, которые граничат с серой зоной, укреплять их и из них вести обстрелы и вылазки.

Здесь стоит обратить внимание, что один боец ​​погиб от стрелкового оружия, а второй - подорвался на неизвестном предмете (мини или растяжке). Итак, боевики находились совсем близко.

Учитывая все это, можно предположить, что в ближайшие недели (пока еще есть остатки "зеленки") будут для ВСУ в этом районе очень горячими. Не исключено даже, что террористы снова пойдут на штурм Песок или иного придонецкого населенного пункта. Как минимум, количество обстрелов наших позиций значительно возрастет - в этом можно не сомневаться.

Также можно не сомневаться, что украинские воины выстоят и не отступятся от так называемой "столицы" так называемой "ДНР". Другое дело - какую цену за это придется заплатить.