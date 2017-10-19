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4 способи скоро та ефективно побороти целюліт
19.10.2017 14:12
Целюліт являє собою зміни структури жирового прошарку шкіри. Целюлітні відкладення, в основному, утворюються на сідницях, стегнах і животі. Детальніше читайте у "Країні Здоров'я".
Теги: Донбасс, болезни, живот
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- Чому болять руки: основні причини09:05
- Десять правил хорошего вкуса08:21
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