4 способи скоро та ефективно побороти целюліт

19.10.2017 14:12

Целюліт являє собою зміни структури жирового прошарку шкіри. Целюлітні відкладення, в основному, утворюються на сідницях, стегнах і животі. Детальніше читайте у "Країні Здоров'я".