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4 способи скоро та ефективно побороти целюліт

19.10.2017 14:12
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4 способи скоро та ефективно побороти целюліт

Целюліт являє собою зміни структури жирового прошарку шкіри. Целюлітні відкладення, в основному, утворюються на сідницях, стегнах і животі. Детальніше читайте у "Країні Здоров'я".

1. Чистка організму. Існує безліч способів чищення організму. Це можна зробити за допомогою розвантажувальних днів, спеціальних дієт. Існують також спеціальні трав'яні чаї для повного очищення організму.

2. Необхідно вживати велику кількість рідини, при цьому газованих напоїв краще уникати. Вважається нормою - випивати по 1,5-2 літра води на добу.

3. Виключити, або постаратися скоротити до мінімуму, щоденне вживання в їжу таких продуктів: газованих напоїв, жирної або смаженої їжі, кави, снеків, фастфуду. Постарайтеся ввести в раціон більше свіжих овочів, фруктів, ягід, зелені, бобових.

4. Фізичні вправи. Можна, звичайно, записатися в тренажерний зал або на групові заняття спортом. Іншим варіантом залишаються вечірні пробіжки і вправи в домашніх умовах, спрямовані на боротьбу з целюлітом.


Теги: Донбасс, болезни, живот
 
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