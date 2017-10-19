Все рубрики раздела
- Забудьте о старых обидах10:00
- Лечебные свойства твердого сыра, о которых вы могли не знать09:50
- Медицинская реформа: украинцам рассказали, какие услуги будут бесплатными09:45
- Чому болять руки: основні причини09:05
- Десять правил хорошего вкуса08:21
- Як покращити ріст волосся: корисні поради08:04
- Почему те, кто рано встает, в разы здоровее07:05
- Начались испытания универсальной вакцины от гриппа22:03
- Десять дверей, которые открывают путь к счастью20:53
- Вопросы и ответы о правильных диетах20:24
Чому болять руки: основні причини
Багато людей іноді скаржаться на ламаючий біль у руках, неприємні відчуття та скованість рухів. В чому причина? Детальніше читайте у "Країні Здоров'я".
Біль в руках найчастіше пов'язаний з ушкодженнями їх зв'язок і сухожиль. Причиною цього є неправильна позиція рук при роботі, монотонні повторювані рухи в них, викликають мікротравми, а також - нещасні випадки, що супроводжуються їх великим перенапруженням.
Серед ушкоджень зв'язок можуть бути хронічний тендиніт - результат хронічних мікротравм, як би сума постійних невеликих ушкоджень тканин зв'язок; тендосиновіт - це ще й запалення щільного футляра-оболонки зв'язки або ж - класичний гострий тендиніт, що супроводжується болем і чутливістю зв'язок близько суглоба.
Зовсім мало хто знає, що причиною болей в руках може бути хронічний стрес. При емоційному напруженні руки напружуються і м'язи їх скорочуються, так що стрес змушує їх працювати вдвічі. Зверніть увагу: руки - це ж одна з найбільш найвиразніших частин тіла, за допомогою якої людина спілкується, висловлює свої емоції і контактує з іншими людьми.
Навіть під час сну руки працюють: долоні можуть відкриватися і закриватися, кулаки стискатися, пальці - згинатися і розгинатися. Особливо схильні до цього дуже емоційні люди і серед них - жінки. Так що якщо болять руки, а лікарі не можуть визначити причину, то стежте за своїми за емоціями.
Теги: Донбасс, здоровье, болезни, руки
- Прививка на дорожку, или Чем уколоться перед "экзотикой"
- Ученые разрушили миф о безопасности курения кальяна
- Помогите своему школьнику преодолеть усталость
- В воскресенье переходим на летнее время. ТОП-10 советов как быстро проснуться
- Лучший фрукт от офисных недугов
- Фініки захищають від найстрашнішої хвороби
- Ситуация в АТО накаляется, сбываются худшие прогнозы (ВИДЕО)11:55
- В зоне АТО - «октябрьское обострение»11:03
- В фейковой "ДНР" "переворот": Пушилин лишился должности22:34
- Чтобы Кремль ничего не узнал: как Плотницкий и Захарченко скрывают от Москвы небоевые потери "рус***го мира" в оккупированном Донбассе21:35
- В Мариуполе симулянт представил концертную программу20:00
- Родственники отказывались верить в страшную утрату19:36
- Идея Украины по Донбассу напугала Захарченко - главарь "ДНР" обещает агрессивно сопротивляться18:49
- ОБСЕ: Сепаратисты привезли танки в запретную зону16:45
- Жители Горловки возмущены беспределом боевиков - в адрес Захарченко посыпались проклятия из-за очередного инцидента в "ДНР"14:39
- Главари "Л/ДНР" устроили публичную "порку" заместителю главы СММ ОБСЕ Хугу13:51
- Смертельная авария в Харькове: медикам удалось сохранить беременность пострадавшей девушки13:30
- Вырывайте из толпы: под Радой царит напряжение, сообщили о краже13:15
- Госстат: численность населения Украины продолжает сокращаться12:48
- Разомлевших от нахлынувшей жары украинцев удивили новым прогнозом12:31
- В Раду внесли законы о криптовалютах12:15
- Ситуация в АТО накаляется, сбываются худшие прогнозы (ВИДЕО)11:55
- На Чернобыльской АЭС зафиксировано изменение активности излучения11:38
- Появились новые подробности смерти Дмитрия Марьянова. ВИДЕО11:20
- В зоне АТО - «октябрьское обострение»11:03
- На территории Харьковской области распространяется опасная инфекция10:45
- Забудьте о старых обидах10:00
- Лечебные свойства твердого сыра, о которых вы могли не знать09:50
- Медицинская реформа: украинцам рассказали, какие услуги будут бесплатными09:45
- Чому болять руки: основні причини09:05
- Десять правил хорошего вкуса08:21
- Як покращити ріст волосся: корисні поради08:04
- Почему те, кто рано встает, в разы здоровее07:05
- Начались испытания универсальной вакцины от гриппа22:03
- Десять дверей, которые открывают путь к счастью20:53
- Вопросы и ответы о правильных диетах20:24
- “Украина вплотную подошла к “моменту истины” и завершению войны”, - Пономарь о событиях в Киеве
- Такого поворота "асвабадители" не ожидали: “шахтеры” и “трактористы” Донецка отдают последнее после указа Захарченко об "украинских" долгах
- В Штабе АТО сообщили о тяжелой потере ВСУ под Марьинкой. ВИДЕО
- Порошенко наконец-то прокомментировал масштабную акцию под стенами Верховной Рады: к такой реакции президента сторонники Саакашвили точно не были готовы
- Украина разорвала один из важных военных договоров с Россией - у Кремля будет настоящий шок
- В фейковой "ДНР" "переворот": Пушилин лишился должности
- Жители Горловки возмущены беспределом боевиков - в адрес Захарченко посыпались проклятия из-за очередного инцидента в "ДНР"
- "Вся “вата" из ОРДЛО теперь очень любит Украину - Дэнээрия больше не нужна!” - соцсети рассказали о громкой победе Киева в оккупированном Донбассе
- "Спасибо тысячам россиян за войну на Донбассе!" - дегенерал "ДНР" Захарченко в Ростове публично развенчал главный фейк Кремля
- Почему немеют руки: 7 причин сходить к врачу