Як покращити ріст волосся: корисні поради

19.10.2017 08:04

Майже кожна дівчина часом замислюється про розкішні, довгі локони. Але що робити, якщо час іде, а волосся все не отримує потрібну довжину? Детальніше читайте у "Країні Здоров'я".

1. Продукти та вітаміни, що сприяють росту волосся

Нестача вітамінів в організмі людини перешкоджає всім процесам в його організмі, в тому числі і росту волосся. Щоденне вживання великої дози вітамінів сприятливо відіб'ється не тільки на довжині, але і на силі волосся. Будь-які фрукти і овочі, а також такі продукти як волоські горіхи, нешліфований рис, вівсянка, соя, яйця і молочка сприяють швидкому росту волосся.



2. Антиоксидант для волосся

Волосся страждає через погану екологію, тому їм необхідні антиоксиданти. Кращим антиоксидантом для росту волосся визнаний бета-каротин. Він міститься у червоних, помаранчевих і жовтих овочах і фруктах.



3. Контрастний душ

Душ з мінливою температурою води допоможе забезпечити більш швидку циркуляцію крові. Але захоплюватися, теж не варто. Крижана і гаряча вода для волосся згубні. Тому під час миття голови по черзі слід використовувати теплу і прохолодну воду. Закінчувати необхідно прохолодною водою.



4. Маски і масла

Посприяти зростанню волосся можуть різноманітні маски, що містять косметичні масла. Одна з них, маска на основі касторової і лляного масел. Для її приготування треба змішати масла з вітаміном «Аевіт», який можна знайти в аптеках. Отриману маску нанести на шкіру голови, обернути плівкою і загорнути в рушник. Змивати маску потрібно через годину, використовуючи шампунь.



5. Куріння шкодить волоссю

Куріння негативно відбивається як на стані волосся, так і на швидкості їх зростання. Слід не тільки самій не курити, але також уникати знаходження в прокурених приміщеннях.

