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Как защитить себя от скачков давления

19.10.2017 18:48
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Как защитить себя от скачков давления

Сила воздействия кровяного тока на стенки сосудов называется артериальным давлением (АД). В норме показатели АД составляет 120/80.

Любые отклонения от нормы нарушают общее состояние и ухудшают самочувствие. Головные боли, тошнота, сонливость, плаксивость, давящая боль в груди могут быть симптомами изменения давления.

У некоторых людей обычные показатели отклоняются от нормы в ту или иную сторону. Это особенность организма. Выявить ее можно, только проведя мониторинг АД и сопоставив показатели в течение длительного времени. Если вам известно постоянное «рабочее» давление и в последнее время вы начали замечать отклонения от нормы, скорее всего, ваш организм сигнализирует о появлении недомоганий.

Причины, влияющие на скачки давления:

  • соматические заболевания, нарушения в работе почек, сердца или сосудов;
  • остеохондроз;
  • гормональные сбои, нарушения в функционировании поджелудочной железы, гормональные бури;
  • стрессовая ситуация, паника;
  • хроническая депрессия;
  • употребление пищи с высоким содержанием животного жира, несбалансированное питание, переедание;
  • употребление соли в больших количествах;
  • бесконтрольное употребление энергетических напитков, кофе, чая, шоколада;
  • метеорологические природные процессы, которым подвержены чувствительные люди;
  • применение некоторых препаратов и лекарственных средств, которые ведут к повышению или понижению давления;
  • злоупотребление алкоголем вызывает резкий скачок и последующий спад давления;
  • отсутствие равномерных адекватных физических нагрузок, гиподинамия;
  • резкая перегрузка, тяжелый физический труд;
  • послеродовой период;
  • адаптация к новым условиям жизни после перемены климатического пояса;
  • курение приводит к вялости стенок сосудов, из-за чего они более подвержены воздействию вышеперечисленного;
  • умственное перенапряжение и переутомление.

Как избежать скачков давления?

В нормализации давления хороший результат дают следующие мероприятия:

  • регулярные пешие прогулки в любую погоду. Это не только умеренная физнагрузка, но и профилактика метеочувствительности;
  • физкультура, занятие йогой или китайской гимнастикой цигун;
  • исключение из меню продуктов с высоким содержанием соли и жареных жирных блюд;
  • вегетарианство;
  • психоэмоциональная гигиена. Своевременное лечение неврозов и депрессий. Посещение психотерапевта;
  • контроль за правильной работой всех органов и уровнем гормонов. Профилактика соматических заболеваний;
  • закаливание;
  • регулярный контрастный душ – лучший тренажер для сосудов;
    исключение физических перегрузок и умственного перенапряжения;
    отказ от алкоголя и табака.

Иногда достаточно наладить режим работы и отдыха, правильно питаться и избегать стрессов для того, чтобы скачки давления остались в прошлом. Если же эти меры не дают результатов, следует прибегнуть к медицинской помощи и лечению фармакологическими препаратами.

Отличные результаты в лечение скачков давления дают санаторно-курортные мероприятия, отдых, морские ванны и грязелечение.

 

Источник: https://mirkrasoty.life 



Теги: Донбасс, здоровье, давление, помощь, защита
 
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