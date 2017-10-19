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Как защитить себя от скачков давления
Сила воздействия кровяного тока на стенки сосудов называется артериальным давлением (АД). В норме показатели АД составляет 120/80.
Любые отклонения от нормы нарушают общее состояние и ухудшают самочувствие. Головные боли, тошнота, сонливость, плаксивость, давящая боль в груди могут быть симптомами изменения давления.
У некоторых людей обычные показатели отклоняются от нормы в ту или иную сторону. Это особенность организма. Выявить ее можно, только проведя мониторинг АД и сопоставив показатели в течение длительного времени. Если вам известно постоянное «рабочее» давление и в последнее время вы начали замечать отклонения от нормы, скорее всего, ваш организм сигнализирует о появлении недомоганий.
Причины, влияющие на скачки давления:
- соматические заболевания, нарушения в работе почек, сердца или сосудов;
- остеохондроз;
- гормональные сбои, нарушения в функционировании поджелудочной железы, гормональные бури;
- стрессовая ситуация, паника;
- хроническая депрессия;
- употребление пищи с высоким содержанием животного жира, несбалансированное питание, переедание;
- употребление соли в больших количествах;
- бесконтрольное употребление энергетических напитков, кофе, чая, шоколада;
- метеорологические природные процессы, которым подвержены чувствительные люди;
- применение некоторых препаратов и лекарственных средств, которые ведут к повышению или понижению давления;
- злоупотребление алкоголем вызывает резкий скачок и последующий спад давления;
- отсутствие равномерных адекватных физических нагрузок, гиподинамия;
- резкая перегрузка, тяжелый физический труд;
- послеродовой период;
- адаптация к новым условиям жизни после перемены климатического пояса;
- курение приводит к вялости стенок сосудов, из-за чего они более подвержены воздействию вышеперечисленного;
- умственное перенапряжение и переутомление.
Как избежать скачков давления?
В нормализации давления хороший результат дают следующие мероприятия:
- регулярные пешие прогулки в любую погоду. Это не только умеренная физнагрузка, но и профилактика метеочувствительности;
- физкультура, занятие йогой или китайской гимнастикой цигун;
- исключение из меню продуктов с высоким содержанием соли и жареных жирных блюд;
- вегетарианство;
- психоэмоциональная гигиена. Своевременное лечение неврозов и депрессий. Посещение психотерапевта;
- контроль за правильной работой всех органов и уровнем гормонов. Профилактика соматических заболеваний;
- закаливание;
- регулярный контрастный душ – лучший тренажер для сосудов;
исключение физических перегрузок и умственного перенапряжения;
отказ от алкоголя и табака.
Иногда достаточно наладить режим работы и отдыха, правильно питаться и избегать стрессов для того, чтобы скачки давления остались в прошлом. Если же эти меры не дают результатов, следует прибегнуть к медицинской помощи и лечению фармакологическими препаратами.
Отличные результаты в лечение скачков давления дают санаторно-курортные мероприятия, отдых, морские ванны и грязелечение.
Источник: https://mirkrasoty.life
Теги: Донбасс, здоровье, давление, помощь, защита
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