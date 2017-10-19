Лечебные свойства твердого сыра, о которых вы могли не знать

19.10.2017 09:50

Стали известны новые ценные свойства твердых сыров, о которых многие не подозревали.



Настоящие гурманы, не представляющие своей жизни без твердого сыра, не обращают внимания на то, что этот продукт относится к категории калорийных. И правильно делают, потому как лечебные свойства твердых сыров полностью перекрывают единственный недостаток в виде высокой калорийности.



Диетологи рекомендуют употреблять сыр регулярно, но в ограниченном количестве, если для вас важно чтобы объем талии не увеличивался. Естественно, кушать сыр нужно без всяких добавок в виде белого хлеба или сдобной булки, кружки сладкого чая и прочих продуктов, которые лишь увеличивают добавляют калорий.



Лучше сочетать сыры с виноградом, грушами, свежими овощами, горчицей, натуральным несладким кофе, ягодами и рыбой.



Лечебные свойства твердого сыра:



Омоложение иммунной системы. В твердых сырах содержатся природные пробиотики, которые взаимодействуют с иммунными клетками и не позволяют им стареть раньше времени.



Забота о нервной системе. Более того, твердый сыр является одним из лучших продуктов, спасающих человека от бессонницы, а все потому, что в его составе есть магний и другие полезные микроэлементы.



Защита от рака. Люди, регулярно употребляющие твердые сыры высокого качества, реже сталкиваются с онкологическими заболеваниями, потому как этот продукт обогащен жирными кислотами, препятствующими возникновению раковых клеток в организме и блокирующими их рост.



Поддержка зрения и здоровья глаз. Не всем известно, что в твердом сыре есть витамин А, способствующий улучшению зрения и его сохранению на долгие годы. Также, благодаря этому витамину оказывается польза коже, она становится эластичной и упругой, так что сыр - это тот продукт, который должен быть в рационе каждой женщины, которая хочет выглядеть молодо вне зависимости от того, сколько ей лет.



Восстановление организма. Твердые сыры богаты витаминами группы В и аминокислотами, которые в буквальном смысле слова поднимают человека на ноги и оздоравливают его изнутри. Особенно сыр рекомендуют кушать людям, которые находятся в процессе выздоровления после перенесенных заболеваний, операций и так далее.



Крепкие кости и суставы. Регулярное употребление твердых сыров, в которых достаточное количество белков и кальция, способствует укреплению костей и поддержанию здоровья суставов.



Нормализация пищеварения и ускорение обмена веществ. Твердые сыры - это молочные продукты, в которых есть полезные бактерии, благотворно воздействующие на органы желудочно-кишечного тракта.



Интересный факт: в 200 г твердого сыра содержится суточная доза белков, необходимых для здоровья. Так что теперь можно смело отказываться от мяса и переходить на разнообразные твердые сыры, по крайней мере, дефицита строительного материала для организма - так называют белок, у вас не образуется.