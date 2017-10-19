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Забудьте о старых обидах
Обида – непростое и болезненное чувство. Счастливы те люди, которые легко избавляются от этого груза. Но есть и такие, которые живут с ним ещё долгое время. Если вы случайно порезались, вы знаете, что ране нужно дать время затянуться, поэтому некоторое время лучше её не трогать. Обида, тоже рана, только душевная. И если терзать себя воспоминаниями, заживление может не наступить никогда. Обида, прежде всего, задевает вас. Человек, который причинил вам боль, сам её не ощущает. Получается, что вы, желая наказать обидчика, наказываете сами себя.
Обида причиняет не только душевные, но и физические страдания. Перебои с сердцебиением, нехватка воздуха, выброс значительной доли адреналина и это только начало. Если не отпустить ситуацию, проблемы не исчезнут, а лишь укоренятся и принесут значительный вред нервной системе. А от нервов, как известно, все болезни. Психологическая сторона зрения показывает, что долгая обида замедляет естественное развитие человека. Он оказывается в плену собственных негативных переживаний, жизнь проходит мимо вместе с новыми радостями и впечатлениями.
Обиды бывают разные.
Самые прочные и закоренелые идут из детской жизни. Это может быть недостаток внимания, или частые наказания. Детская ревность может перерасти в постоянную обиду на родителей на протяжении всей жизни. Отдельные проблемы, испытывают люди, воспитывающиеся в семье с одним родителем. Особенно, если второй ушёл из семьи на глазах ребёнка. В дальнейшем это может помешать создать свою семью из-за детских переживаний. Простить родителей будет непросто, но необходимо. Вы должны понять, что у вас взрослая, отдельная жизнь и впредь вы идёте своей дорогой.
Очень частые случаи, когда человек, не может простить себя. Один неверный шаг и вот вы уже занимаетесь самоедством. Отсюда возникают чувства неполноценности, неуверенности в собственных силах. Чтобы избавиться от переживаний за свои поступки, оставьте их в прошлом, где им и место. Живите сегодняшним днём, в вашей власти не повторять подобные промахи в будущем.
Измена, развод, предательство. Всё это приводит к тому, что мужчины и женщины перестают доверять противоположному полу, обрекая себя на одиночество. Говорите себе, что все люди разные и то, что произошло с вами, доказывает, рядом был просто не ваш человек.
Фаталисты, привыкли списывать свои неудачи на несчастливую судьбу. Но обижаться на злой рок также бесполезно как на изменения погоды. Если вы не возьмете бразды правления собственной жизнью в свои руки, то так и будете полагаться на милости судьбы.
Существует несколько психологических техник прощения, выберите ту, которая наиболее вам подходит.
Возьмите листок бумаги и напишите письмо человеку, обидевшему вас. Отнеситесь к этому очень серьёзно. Оставьте на листе весь негатив, злобу, можете поплакать, избавьтесь от сердечной боли, составляя послание. Запечатайте конверт, вот только никому не отправляйте, а уничтожьте его любым способом.
Оставшись в одиночестве, представьте рядом с собой своего обидчика. Выскажите ему всё, что у вас на душе. Не упускайте ни одной детали, можете покричать, поплакать. Закончите разговор тем, что вы его прощаете.
Представьте, что вы находитесь в комнате, со всеми своими мучителями. Закройте глаза, вспомните всех, кто когда-то причинял вам боль. Соберите их всех вмести, найдите в комнате дверь и выпустите обидчиков. Помашите им на прощанье, послав воздушный поцелуй.
Приняв решение простить, найдите себе новые увлечения. Смените место работы, поезжайте к морю. Новые люди принесут новые эмоции и не оставят вам времени на воспоминания о старых обидах.
Светлана, www.vitamarg.com
Теги: Донбасс, психология, отношения, обида
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- Забудьте о старых обидах10:00
- Лечебные свойства твердого сыра, о которых вы могли не знать09:50
- Медицинская реформа: украинцам рассказали, какие услуги будут бесплатными09:45
- Чому болять руки: основні причини09:05
- Десять правил хорошего вкуса08:21
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