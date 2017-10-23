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Як лікувати потріскані п'яти?

23.10.2017 09:10
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Як лікувати потріскані п'яти?

Лікуємо п'ятки вдома легко - детальніше читайте у "Країні здоров'я".

Вилікувати потріскані п'яти вдома можна за допомогою масок та ванночок. Рекомендуємо вам найбільш провірені варіанти:

Бананова маска.
Зробіть бананове пюре, нанесіть його на ноги та обгорніть пакетом для теплового ефекту. Після 10-15 хвилин змийте теплою водою та змастіть кремом. промити ноги теплою водою, витерти і змастити кремом. 

Не менш корисно і поживно для огрубілих п'ят картопляне пюре. Можна підсилити ефект, потримавши ноги в сильно теплом, навіть злегка гарячому пюре.

Потріскані п'яти можуть виникати через неправильний раціон. Вдоскональте своє меню, регулярно вживайте в їжу рибу, м'ясо, молочні продукти, сир, горіхи, овочі та фрукти.

Також уважно підбирайте взуття, особливо влітку. Вона не повинна бути тісною. Якщо у вас часто тріскаються п'яти, віддайте перевагу закритим ззаду моделям - так нога не буде травмуватися.



Теги: Донбасс, здоровье, кожа, лечение, ноги, ступни
 
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